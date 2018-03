Meedogenloos in gevecht tegen het ?verrotte? gezag

Hij schoof soms aan bij de vergaderingen van Leefbaar Utrecht (LU), toen Henk Westbroek daar nog actief was. Die club sprak hem aan, die haalt de bezem door de gemeentepolitiek. Op een dag kwam wethouder Walther Lenting (LU) de vergadering binnen. Hij was verantwoordelijk voor de grootse plannen in het Stationsgebied. Hij wilde vertrouwelijk praten. „Jullie muilkorven de fractie’’, riep Kees van Oosten (1945), „dit mag niet volgens het dualisme’’. Maar hij was de enige die bezwaar had. Een dag later ontving hij een briefje van de partij dat hij niet meer hoefde terug te komen.

Het begon Van Oosten te dagen: macht corrumpeert. Zelfs de anti-establishmentpartij kwam in achterkamertjes terecht. Inmiddels is hij ervan overtuigd dat de bureaucratische overheid alleen bezig is zichzelf in stand te houden. Ambtenaren en politici geven niets om het belang van inwoners. De overheid overtreedt volgens hem de eigen regels, zonder daarvoor gestraft te worden.

Van Oosten heeft het tot zijn taak gemaakt om dat te veranderen, hij vecht kapvergunningen aan en treedt op namens gedupeerde burgers die zijn hulp inroepen: Roma-gezinnen, Marokkaanse jongeren, uitgezette huurders.

Hij richt zich voornamelijk op de gemeente Utrecht. Ter illustratie van zijn relatie met de stad: drie ambtenaren eisen bijna 15.000 euro van hem, omdat Van Oosten grievende uitspraken op internet onvoldoende zou hebben gerectificeerd. Via een kort geding tracht hij volgende maand beslaglegging op zijn inboedel te voorkomen.

Het ‘kwaad’ zit overigens niet alleen in Utrecht. Het failliet van de overheid ziet Van Oosten in heel Nederland. Want waar zitten nu de idealistische PvdA’ers die hij begin jaren zeventig meemaakte? „De progressieve elite is tijdens ‘de lange mars door de instituties’ de weg kwijtgeraakt en heeft zich laten inkapselen door de gevestigde macht”, schrijft hij in zijn boek Domheid, hebzucht, onverschilligheid. Gemeentepolitiek in Utrecht. Sterker, de progressieve elite is volgens hem ronduit corrupt en vooral bezig met zelfverrijking.

De maandenlange vertraging bij de sloop van Muziekcentrum Vredenburg komt vrijwel geheel op zijn conto. Uit naam van de Utrechtse Bomenstichting vocht hij het vellen van bomen op het Vredenburgplein aan. Die procedure vertraagde de sloop ongeveer een half jaar. Vervolgens vocht hij met de Stichting Behoud Cultureel en Archeologisch Erfgoed de sloop aan, omdat het archeologische resten in de grond zou aantasten. Ook die procedure duurde enkele maanden. Uiteindelijk mocht de gemeente toch slopen, maar stond het Muziekcentrum Vredenburg een jaar lang leeg, zonder dat er werkzaamheden konden plaatsvinden.

Hoewel Utrecht de plannen voor het stationsgebied, waarmee miljarden euro’s zijn gemoeid, als onomkeerbaar presenteert, is hij er nog altijd van overtuigd dat hij ervoor kan zorgen dat het hele feest niet doorgaat. De gemeente overtreedt volgens hem wetten, voornamelijk als het om luchtvervuiling en bomenkap gaat. Volgens Van Oosten is de gemeente slechts speelbal van de belangen van de Jaarbeurs, de NS en Corio, de beheerder van winkelcentrum Hoog Catharijne.

„Wat hij doet, mag volgens de regels’’, zegt wethouder Harm Janssen (CDA), verantwoordelijk voor het stationsgebied. „Maar het kost de stad tijd en geld.’’ De juridische strijd in het stationsgebied is hevig, terwijl de werkzaamheden, die jaren gaan duren, nog maar nauwelijks zijn begonnen. Van Oosten is degene die de strijd aanvoert. Het is zijn voornemen om elke kans op bezwaar en procedures, en dat zijn er veel bij een dergelijk groot project, aan te grijpen. „Er volgt ongetwijfeld nog een hele serie procedures in het stationsgebied’’, zegt Janssen. „Aan ons de taak om alles op orde te hebben.’’

Van Oosten was niet altijd zo stellig. Zijn teleurstelling begon in de jaren zeventig, toen hij zag dat de progressieve partijen zich anders gingen gedragen zodra het pluche in zicht was. Aad Kosto is een van de prominente PvdA’ers die Van Oosten in die jaren ontmoette, maar met wie hij nu liever niets meer te maken heeft. Ze kennen elkaar uit de Noord-Hollandse politiek. Kosto toont zich verrast over de opvattingen van Van Oosten. „Ik herinner mij een intelligente en vasthoudende man met, in de geest van die jaren, veel haar. Ik mocht hem wel. Maar deze radicalisering in visie op de overheid, heb ik niet voorzien.’’

Van Oosten hield het halverwege de jaren zeventig voor gezien bij de PvdA. Hij liep nog even mee bij de SP, maar vond dat een benauwende partij. Hij trok zich terug uit de politiek, werkte bij een stedenbouwkundig bureau en gaf later colleges wetenschapsleer aan de Universiteit Nyenrode. Zijn afdelingshoofd Arie Buijs herinnert zich een „gentleman-achtige man’’. „Geen buitenbeentje en zeker geen actievoerder.’’

Na zes jaar was Van Oosten helemaal klaar met de studenten die niet dezelfde passie toonden als hij. Buijs: „Hij gaf een lastig vak, methodologie, daar zitten business-studenten niet op te wachten. Hij vertelde me dat hij wilde stoppen en met zijn handen wilde gaan werken. Hij was daar heel resoluut in. Hij ging op een woonboot wonen en werd een soort klusjesman.’’

Pas toen het pensioen in zicht kwam, begon hij zich weer te roeren in de politiek en hij begon een studie rechten en richtte later Bureau Rechtsbescherming op. Hij krijgt naar eigen zeggen dagelijks verzoeken van gedupeerde burgers om hen te helpen.

In zijn eentje weet hij de juridische dienst van de gemeente af te troeven of in elk geval vrijwel constant aan het werk te houden. ‘Luis in de pels’, zoals de lokale partij heette waarmee hij er niet in slaagde een zetel te halen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is een eufemisme. Op het Utrechtse stadhuis worden ze knettergek van Van Oosten. „We hebben een dagtaak aan het behandelen van al zijn bezwaren en brieven’’, verzuchtte verkeerswethouder De Weger (ChristenUnie) onlangs in deze krant.

„Bijna fascistisch’’, noemt advocaat Bernhard Tomlow de manier waarop Van Oosten de gemeente bestrijdt. „Hij heeft geen respect voor de feiten, maar insinueert vooral veel. Hij wordt snel persoonlijk, dat is onaanvaardbaar. Hij heeft een enorme afkeer van gezag en autoriteiten. Dat is iets anders dan kritisch zijn.’’

Tomlow treedt vaak op als advocaat van de gemeente Utrecht. „Het probleem is dat de gemeente het Van Oosten soms te makkelijk maakt, omdat ze onvolledig is. Hij kijkt dan met een vergrootglas naar een zaak en vindt altijd wel iets dat niet klopt. Dat is een sterk punt van hem. Het leidt meestal tot vertraging van projecten. Het kost Utrecht enorm veel geld en inspanning. Van Oosten draagt geen oplossingen aan, hij is alleen destructief bezig.’’

Domheid, hebzucht, onverschilligheid, Van Oostens boek over gemeentepolitiek in Utrecht, ligt in stapeltjes op de toonbank van politieke boekhandel De Rooie Rat. Daar mogen ze hem wel, want hij komt regelmatig langs en wat vooral gewaardeerd wordt in de boekwinkel; hij is geen actievoerder die onbezonnen te werk gaat. In zijn boek haalt hij de sociologen Marx, Mosca en Pareto aan en ook filosoof Popper zet hij in om de corruptie van de progressieve elite te verklaren.

„Hoog intellectueel, een goed debater en een enorm gedreven man. Hij bestrijdt onzin en valse profeten’’, zegt Jos Lemaier, voormalig fractievoorzitter van D66 in Utrecht en vriend van Van Oosten sinds 1965. „Als je van het intellectuele discours houdt, kun je uitstekend met hem praten. En hij heeft vaak gelijk. Ook als hij zegt dat gemeentepolitiek volstrekt nutteloos is. Ik ben nu achter de schermen voor de VVD actief, maar de politiek stelt niets voor. Het is hobbyisme.’’

De Utrechtse oppositie zou zich kunnen verheugen met zo iemand als Kees van Oosten. Maar hij heeft zelf net zo weinig op met de oppositie als met de coalitie. Hij benadert ze vaak, maar vindt dat er maar bar weinig met al zijn suggesties gebeurt. Gemeenteraadsleden noemt hij incapabel. Een simpel rapportje is vaak al te ingewikkeld voor ze, is zijn conclusie.

Volgens Vincent Oldenborg, fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht, is samenwerken met Van Oosten in politieke zin soms contraproductief. „Hij heeft inderdaad vaak gelijk, de gemeente maakt veel fouten in het contact met de burgers en de overheid veroorlooft zich dingen die de burger niet mag. Maar hij richt zich vooral op de procedures. Het is niet constructief of realistisch. Kom ook eens met een alternatief.’’

„Het is niet altijd even handig om met Kees te werken’’, zegt ook Marcel Bayer. Hij schakelde als bewoner Van Oosten in om te procederen tegen de uitbreiding van een verkeersknooppunt in Utrecht. Hij won de zaak. „Zeker nu hij regelmatig persoonlijk wordt in zijn strijd, ligt hij bij de gemeente erg slecht. Maar het heeft voor ons gewerkt als breekijzer. We zitten nu weer om tafel met de wethouder. Het is stuitend dat Van Oosten meer weet van procederen dan een heel apparaat beleidsmakers. Een overheid moet een duidelijke visie hebben, zolang die er niet is, houd je burgers die zich verzetten en hem met succes inschakelen.’’

Van Oosten noemt zichzelf „in maatschappelijk opzicht een loser’’. Hij werkt vanuit zijn huis aan de Amsterdamsestraatweg. Vanachter een oude pc in een kamer vol boeken bestookt hij Utrecht met e-mails en activistische teksten. Als hij praat over zijn missie, trekt hij regelmatig boeken uit de kast, om aan te tonen dat hij niet de enige is die er zo over denkt.

Hij verdient weinig met zijn zaken, hij vraagt zijn cliënten meestal niets. Als hij wint moet de gemeente hem 644 euro voor de proceskosten betalen, zijn inkomsten worden aangevuld tot bijstandsniveau. Hij doet het voor de zwakkeren in de samenleving, zegt hij. „Voor de Marokkaanse jongens, voor de woonwagenbewoner, voor mensen die hun huis worden uitgedonderd. Die hebben de publieke opinie al tegen zich. De gemeente behandelt ze alsof je geen rekening met ze hoeft te houden.’’

Hij wordt soms getypeerd als Don Quichot, vechtend tegen een heel systeem van bureaucratische windmolens. Of als anarchist, met enkel het doel om zand in de machine te gooien. Hij vindt zichzelf een liberaal. Een liberaal die diep teleurgesteld is in zijn vroegere medestanders.

Hij is zeer geïnspireerd door het gedachtegoed van ‘De Club van Rome’, een groep wetenschappers die in 1972 het rapport De grenzen aan de groei publiceerde, waarin de relatie tussen economische groei en uitputting van de aarde werd besproken. Het had destijds veel politieke invloed. Volgens Van Oosten is daar niets meer van te zien. Het raakt hem, hij raakt ervan geëmotioneerd. „Als we toen wisten wat nu ons energieverbruik is… niemand had het geloofd. De wereld stevent op de ondergang af. Dat is helder. Er zijn voedseltekorten. Elders in de wereld sterven mensen als ratten, het interesseert de mensen hier geen moer. Ik vraag me af hoe dat toch komt.’’

Die vraag beantwoordt hij door weer te wijzen naar de overheid. „De macht van de overheidsbureaucratie is zo groot, dat het zijn eigen wetten bepaalt. De mensen zeggen: ‘wat ben je een zeikerd’, maar het is waar. Alleen ze komen liever niet in gewetensnood. Dezelfde onverschillige houding en ontsporing van de overheidsbureaucratie ging aan de Holocaust vooraf. Die parallel is gerechtvaardigd.’’

Zijn opvattingen zijn fatalistisch, maar volgens vriend Lemaier is de grote verdienste van Van Oosten dat hij niet bij de pakken neerzit. Zijn zorgen om de samenleving zijn oprecht. „Hij heeft een absolute hekel aan machtsmisbruik. Je ziet overal de schandelijke zelfverrijking van ex-politici, zoals Wim Kok, maar het goede is dat Kees geen cynicus is geworden. Hij is naar eigen zeggen te laat begonnen met zijn studie rechten. Die studie is praktisch en gaat om de feiten. Dat geeft hem de mogelijkheid om met zijn teleurstelling om te gaan. Als de gemeente van hem af wil, zouden ze hem een baan moeten aanbieden. Al zou hij die waarschijnlijk niet aannemen.’’

In het artikel Meedogenloos in gevecht tegen het ‘verrotte’ gezag (29 september, pagina 2) over Kees van Oosten wordt Jos Lemaier geciteerd. Hij stelt bij de VVD actief te zijn, „maar de politiek stelt niets voor. Het is hobbyisme.” Bedoeld is: „Ik ben nu achter de schermen voor de VVD actief, maar dat stelt niets voor. Het is hobbyisme.”