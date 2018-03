In het Graphic Design Museum (graphicdesignmuseum.nl) in Breda is de tentoonstelling Parr World geopend met objecten die zijn verzameld door Magnum-fotograaf Martin Parr. Ook op andere plekken in de stad is werk van hem te zien ter gelegenheid van fotomanifestatie Breda Photo 2008.

Meer informatie op bredaphoto.nl, bekijk ook een fotoserie van werk van Martin Parr op nrcnext.nl/links en lees daar een interview met de fotograaf.