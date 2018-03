Lamskerrie met linzen

Voor 6 tot 8 personen250 gram gele mungbonen250 gram rode linzen50 gram tamarindepastazeezout1 dessertlepel geelwortel6 verse groene chilipepershandvol verse korianderblaadjescirca 30 verse kerriebladen8 eetlepels plantaardige olie300 gram uien, in plakken6 kruidnagels8 groene kardemompeulenkaneelstokje van circa 10 cm1 theelepel rode chilipoeder3 grote tenen knoflook, fijngehaktstukje verse gember van 5 cm, fijngehakt1 kilo lamsstoofvlees, in blokjes 3 grote tomaten, in stukken1 liter vleesbouillonGarnituur:6 gedroogde rode chilipepers, grof verkruimeld3 tenen knoflook, uit de knijper2 theelepels komijnzaad½ theelepel mosterdzaad1 theelepel garam masala

Spoel de bonen en linzen af. Laat ze 4 uur weken in koud water. Laat de tamarindepasta 1 uur weken in 2,5 dl. heet water. Kneed de tamarinde en wrijf met de achterkant van een lepel door een fijne zeef. Zet de gezeefde tamarinde weg. Giet de bonen en linzen af en doe ze in een pan met 2 liter koud water. Voeg 1 dessertlepel zout, de geelwortel, 3 groene chilipepers, een plukje verse koriander en 10 kerriebladen toe. Breng op hoog vuur aan de kook. Temper het vuur en laat zonder deksel anderhalf uur sudderen. Pureer het mengsel met een staafmixer.

Verhit de helft van de olie in een grote pan op matig vuur. Fruit er de ui 7 minuten in. Schep er de kruidnagels, kardemom, kaneel, overgebleven groene chilipepers, chilipoeder, de rest van de koriander, 10 kerriebladen, de knoflook en gember door. Roerbak een paar minuten.

Schep er het lamsvlees door en bak 5 minuten op middelhoog vuur. Voeg de tomaten toe en laat nog 5 minuten bakken. Schep er de gepureerde linzen en bouillon door. . Temper het vuur en laat circa 1 uur stoven. Schep er de tamarinde en de overgebleven kerriebladen door. Laat 5 minuten sudderen. Verhit vlak voor het serveren de rest van de olie in een pan op matig vuur. Roerbak er de chilipepers, knoflook, het komijnzaad, mosterdzaad en de gamam masala 20 tot 30 seconden in. Schep dit mengsel door de kerrie. Dien op met rijst.

KIM MACLEAN