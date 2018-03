Judo is verkoopbaar, maar wie doet het?

Met een zilveren en vier bronzen medailles waren de judoka’s goed voor bijna eenderde van de medailles die de Nederlandse olympische equipe behaalde in Peking. In augustus belden dagelijks televisiekijkers naar het bescheiden bondskantoor in Nieuwegein met vragen over techniek, arbitrage en medaille-uitreikingen. Henk Grol, de meest opvallende judoka die met aanvallend gooi- en smijtwerk een bronzen medaille won, hield een sponsorcontract met DSB Bank over aan het toernooi. En de Egyptische judobond meldde zich met de opdracht een Nederlandse trainer voor te dragen als bondscoach van het Noord-Afrikaanse land.

Zo’n anderhalve maand later lijken bij de sobere wereldbekerwedstrijd in het Topsportcentrum in Rotterdam de verrichtingen van de judoka’s in China vergeten. Op de tatami staat geen enkele olympiër, op de tribunes blijven de meeste stoelen leeg. De judobond heeft zelfs even overwogen de wedstrijd af te gelasten na de weinige aanmeldingen, zegt voorzitter Jos Hell. In een zaal op de eerste verdieping geeft Edith Bosch, die in Peking een bronzen medaille behaalde, met aanstekelijk enthousiasme een clinic aan basisscholieren. Voor de functie van Egyptisch bondscoach heeft zich niemand gemeld.

Jan Snijders, de Nederlandse voorzitter van de scheidsrechterscommissies van de Europese- en wereldbond, noemt de vijf olympische medailles „een supersucces”. Hij heeft jaloezie bespeurd over de oogst bij voorname Europese judonaties. „De vraag is steeds hoe wij dat als klein land doen. Ik denk dat het belangrijk is geweest dat de afgelopen jaren zonder conflicten zijn verlopen. Rust in de tent is goed, maar misschien zijn juist de egootjes in het Nederlandse judo ook een reden voor het succes. Bondscoaches Maarten Arens en Marjolein van Unen zijn goede managers. Zij geven de ruimte aan clubcoaches die zich willen profileren en die beter willen zijn dan elkaar. Het is goed voor iedereen om nu even een stap terug te doen en vanaf januari verder te kijken naar het Nederlandse judo.”

Maar zo lang kan judotrainer Chris de Korte van het Rotterdamse Budokan niet wachten. Voor hem waren het de zesde achtereenvolgende Olympische Spelen waarbij een of meer judoka’s uit zijn sportschool terugkeerden met een medaille. „Vijf keer heb ik aangegeven dat de judobond gebruik moet maken van olympische medailles. Ik doe het geen zesde keer. Bij mijn weten is niemand bij de judobond specifiek en professioneel bezig met sponsors. Maar je moet het ijzer smeden als het heet is. Ik lees in de krant dat meer kinderen willen judoën en dat instructieboeken goed worden verkocht. Wat wil je nog meer?”

De Korte is voor Budokan, dat nu alleen wordt gesponsord door Rotterdam Topsport, bezig met een eigen sponsorplan. Hij mikt op de „nog open cultuur” in judosponsoring en zou „een gat in de lucht springen” met jaarlijks 50.000 euro. „Vanaf het moment dat Mark Huizinga in 2000 de gouden medaille won, is er wel wat veranderd. Judo is verkoopbaar als een vechtsport voor heren, het is geen kickboksen of kooivechten. Het is een stijlvolle sport waarbij je respect toont door voor elkaar te buigen en elkaar zelfs overeind te helpen. Het gentlemansimago kun je gebruiken, maar je moet er wel voor willen werken.”

Voorzitter Jos Hell van de judobond vraagt om geduld en relativeringsvermogen als het om expansie van het Nederlandse judo gaat. „We moeten onszelf niet overschatten. Zelfs met zes olympisch- en tien wereldkampioenen zal judo nooit zo groot worden als voetbal, tennis of golf. Het is een individuele sport, ingewikkeld voor publiek en vooral een harde sport. Ook recreanten en gehandicapten kunnen judoën, maar het doel blijft de tegenstander in je macht te krijgen. Een verwurging of een armklem is van een andere orde dan een bal om je oren.”

Hell heeft plannen genoeg voor het komende seizoen en het zal niet blijven bij de aanstelling van een fulltime technisch directeur van de judobond – als opvolger van de scheidend voorzitter van de technische staf Cor van der Geest. Hij vertelt over de wereldkampioenschappen van 2009 in Ahoy, de net begonnen zoektocht naar een hoofdsponsor, de werkgroep die een naslagwerk over zeventig jaar judobond wil realiseren, het nieuwe contributiesysteem dat leden moet lokken en het jongerenproject Urban Judo. „Het is lastig sponsorgeld bij de judobond te krijgen en voldoende vrijwilligers te vinden”, zegt Hell. „Daarom kiezen we voor enkele projecten die we echt goed willen uitvoeren. Ik merk dat leden het gevoel hebben bij een goede club te horen. Daarom moeten we communiceren dat we een bond zijn van raspaarden, niet van oude knollen.”