Het alternatief was de hele dag onder een dekbed kruipen en net doen of ik nog 39 was. Dan toch maar een feestje. Bier en chips, kondigde ik aan. Ik ging nou eens niet een week van tevoren in de keuken staan om pannen soep, bergen pasta en schalen met hapjes te maken. Bier en chips zijn ook gezellig.

Nou ja, íéts te eten kon ik toch wel maken. Hoeveel moeite was dat nou eigenlijk, een paar van die mezze en wat Turks brood. De baba ganoush van vorige week stond nog in de koelkast. Ik kon er hummus bij maken. Olijfjes, rauwkost, dan was ik er al. Om zeven uur, had ik gezegd. Maar op vrijdagavond om zeven uur komt iedereen direct uit zijn werk en heeft niemand nog gegeten. Ik kon mijn vrienden toch niet op een lege maag laten drinken. Of erger, om negen uur weer naar huis laten gaan om daar te eten.

Afijn. Natuurlijk stond ik vorige week toch weer voor veertig man te koken. Het enige verschil met voorgaande feestjes was dat ik daartoe pas een etmaal tevoren had besloten. En dat was relaxed! Kan het iedereen aanbevelen, zo’n ad-hocdiner. Scheelt ladingen stress.

Tien meter tafel en dertig klapstoelen huren bijvoorbeeld, dat kan makkelijk 24 uur van tevoren. En als je maar genoeg bestelt, levert de slijter met liefde lastminute aan huis. Glazen en borden genoeg in de straat. En ijsblokjes voor de mojito’s en caipirinha’s die ik wilde maken, verkopen ze kant-en-klaar bij de supermarkt.

Zelfs de menukeuze, meestal goed voor minstens drie slapeloze nachten, was supersnel gemaakt. Porchetta zou het zijn. Afgelopen zomer in Italië ontdekt hoe verrukkelijk zo’n opgerolde varkensbuik is, verzadigd van rozemarijn, venkel en knoflook. Twaalf kilo vlees, met de diameter van de rechterdij van Rintje Ritsma. Nee, er mocht beslist niemand met honger naar huis.

Mojito’s en caipirinha’s:

witte suiker

ijsblokjes

rietsuiker

verse muntblaadjes

limoenen

witte rum

cachaça

koolzuurhoudend water

Voor de mojito’s heb je een suikersiroop nodig. Breng hiervoor evenveel witte suiker als water aan de kook, roer tot de suiker is opgelost en laat de siroop afkoelen. Om ijsgruis te maken vouw je twee handenvol ijsblokjes in een schone theedoek en slaat erop met een hamer of deegroller, of iets anders gevaarlijks. Doe voor een mojito een stuk of tien blaadjes munt en een scheut suikersiroop in een glas en stamp met een cocktailstamper tot de munt flink gaat geuren. Voeg een schep ijsgruis toe en ongeveer 50 ml rum. Vul aan met koolzuurhoudend water. Voor een caipirinha snijd je een schoongeboende limoen in kleine stukjes. Doe ze met een halve eetlepel suiker in een glas en stamp met een cocktailstamper. Voeg ongeveer 50 ml cachaça toe en schep het glas vol met ijsgruis.

Janneke Vreugdenhil

