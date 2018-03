Japanse minister na vier dagen afgetreden

Tokio. De Japanse minister van Transport is vier dagen na zijn aantreden alweer opgestapt. Het aftreden van Nariaki Nakayama is een tegenslag voorTaro Aso, die woensdag aantrad als premier. Nakayama lag onder vuur vanwege een aantal controversiële opmerkingen. Zo noemde hij de lerarenvakbond een ”kanker” in het onderwijssysteem. Kabinetssecretaris Takeo Kawamura zei dat de controverse rond Nakayama ”schadelijk” is voor het kabinet. ”We moeten laten zien hoe hard de regering-Aso werkt en het vertrouwen van de bevolking terugwinnen. De afgelopen twee jaar zijn inJapan drie ministers opgestapt vanwege controversiële uitspraken.