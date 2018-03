Internet Weblog van de dag

Neutrale doelgroepenanalyse. Op het Politblog aandacht voor de gevoeligheden bij etnische registratie.„Tussen alle ministers die de PvdA in het huidige kabinet heeft, maakt Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) een gunstige indruk. Maar pas geleden stelde zij, alsof dat de normaalste zaak van de wereld was, voor dat politie en justitie criminelen moet gaan registreren op basis van etniciteit. De minister denkt aan een ‘neutrale doelgroepanalyse’, die de oplossing van problemen van minderheidsgroepen naderbij kan brengen. Hier spreekt de sociaal-psycholoog dr. Ter Horst. Maar het optreden van haar opsporingsdiensten is nooit neutraal. Ter Horst is als zij moet optreden in de Tweede Kamer een wonder van bestuurlijke stabiliteit. Bijvoorbeeld: tijdens het Gouda-debat vorige week, toen de Tweede Kamer als Centrale Gemeenteraad van Nederland verhit de lokale openbare-ordeproblemen in die stad besprak, sloeg zij de juiste toon aan. Zakelijk, opgeruimd en aanpakkerig. [...].Haar wens om te komen tot ‘neutrale doelgroepenanalyse’ was begrijpelijk toen het ging om de vraag of cariës vaker voorkomt bij Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst.Toen Ter Horst nog onderzoeker was, raakte zij behoorlijk gefrustreerd omdat zij dat onderscheid niet mocht maken. Lees verder over etnische registratie op nrc.nl/politblog