In de tropen is de dood altijd dichtbij

De Belgische restauranthouder die met zijn sproeivliegtuig neerstortte op een bananenplantage. De vriendin van G., een jonge Ivoriaanse die goed kon zwemmen en toch zomaar verdronk in de lagune. Kouassi, onze eerste nachtwaker, ontslagen wegens dronkenschap, die terug in zijn dorp bezweek aan lokaal gestookte drank. De vriend die een fataal motorongeluk kreeg.

De dood heeft zich in vele gedaantes aan me opgedrongen sinds ik in de tropen woon. Of dat toeval is, met armoede en met het broeierige klimaat te maken heeft, of toch vooral met het ontbreken van een sociaal vangnet; moeilijk te zeggen. Automobilisten nemen grotere risico’s omdat de regels buigzaam zijn en hier geen waarschuwingsbordjes zijn. Een 32-jarige vriend uit Guinee zei eens dat hij oud begon te worden en dringend aan kinderen moest beginnen. Ik lachte hem hartelijk uit. Oud! Zijn antwoord snoerde me de mond. „Bij ons is de gemiddelde levensverwachting 42 jaar.” De dood is altijd dichtbij. Het went.

Het wordt pas echt sinister als mensen gaan verdwijnen. In 2004 gebeurde dat met een collega, Guy-André Kieffer, een Frans-Canadese journalist die voor het laatst werd gezien in een winkelcentrum in de stad. Hij liep al een tijd mee in Ivoorkust, was betrokken geweest bij een consultancybedrijf en wilde zijn comeback maken in de journalistiek met onthullingen over corruptie in de cacao-industrie. Zijn lichaam is nooit gevonden. Over het motief voor zijn verdwijning bestaat weinig twijfel. Kieffer beschikte over gevoelige informatie en liep daarmee te koop. De daders zijn tot op heden onbekend.

Nog vreemder werd het toen begin dit jaar een piepklein bericht in de krant stond dat de buurman als vermist zou zijn opgegeven. De buren, een Frans stel, waren een verhaal apart. Beiden begin vijftig, geen kinderen, verschanst in kamers waar dag en nacht de airconditioning aanstond, veilig achter een stalen poort die pas na lang wachten op een kier ging als onverwacht bezoek het waagde aan te bellen. Twee keer lieten ze hun gezicht zien op een feest. Zij een dunne, in modieuze kleren gestoken vrouw met onberispelijke manieren en een nerveuze vormelijkheid die haar hoge stem af en toe gevaarlijk deed uitslaan. M. was na dertig jaar in Afrika van top tot teen Française gebleven. Haar man, A., was losser, eerder het type botte beer, goedkope sigaar, een praatgrage zakenman die als bij toverslag groot succes had met een schildersbedrijf, geen kleine krabbelaar maar ook geen visionair.

Allemaal nep, begreep ik al snel, de beleefdheid en het eindeloze gevousvoyeer. Steeds vaker hoorden we overdag hun stemmen door de muren schallen, zij krijsend en tierend, hij antwoordend met onverstaanbaar hatelijk gegrom en de meest platte verwensingen. Steeds vaker werden we ’s nachts opgeschrikt door het lawaai van slaande deuren, uiteenspattend servies, een wegscheurende auto. M. en A., zoveel was duidelijk, stonden elkaar naar het leven.

In januari klonk de roddel dat A. definitief was vertrokken. Hij zou zijn vrouw hebben ingeruild voor een jongere Ivoriaanse vriendin. Een paar dagen later stond ineens dat bericht in de krant. Na kort overleg – waren dit wel onze zaken? – belden we aan bij M. Dit keer ging de poort wél open. Het hele verhaal kwam eruit. Hoe zij en A. al vier jaar ‘als vrienden’ leefden, met ieder een eigen slaapkamer. Hoe A. verliefd was geworden op een Afrikaanse die ook nog eens kinderen van hem wilde. Hoe A. desondanks bleef twijfelen en de goedkeuring van zijn vrouw bleef zoeken, haar zegen, haar steun. En hoe hij op een middag nog even langskwam om een schoon overhemd te pakken en vervolgens spoorloos verdween. Een week later werd zijn auto aangetroffen op de parkeerplaats van de supermarkt in de buurt, compleet met mobiele telefoon. Zijn paspoort, geld en creditcards lagen onaangeroerd thuis in een la. De recherche deed onderzoek. Een onderzoeksrechter kwam overgevlogen uit Parijs. Verhoor na verhoor leverde niets op. M. wordt als verdachte beschouwd, evenals de Ivoriaanse vriendin. Aannemelijker lijkt een afrekening in de zakelijke sfeer.

De weinige mensen die op de hoogte zijn van de verdwijning van A., denken zeker te weten dat hij dood is. Vroeger was het ondenkbaar dat blanken in Ivoorkust iets overkwam, zei een Ivoriaanse kennis met politieke contacten op hoog niveau. „Maar nu hebben ze begrepen dat je een blanke zomaar kunt laten verdwijnen. Geen haan die er naar kraait, zolang je maar geen lichaam vindt.”

Door deze bizarre gebeurtenis heb ik ontdekt hoe aardig M. eigenlijk is. We maken nu af en toe een praatje. De laatste keer dat M. haar man zag, was op 3 januari. Ze praat over hem in de tegenwoordige tijd. „Het is waar dat we op het punt stonden uit elkaar te gaan, maar ik wens hem niets slechts toe”, zegt ze. „We zijn al 25 jaar samen. We kennen elkaar door en door. Hij blijft, ondanks alles, een vriend.” De buurman die verdwijnt. Sommige dingen wennen niet.