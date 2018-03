Imtech breidtraffinaderij uit

Gouda, 29 sept. Technisch dienstverlener Imtech gaat een Spaanse raffinaderij van olieconcern Repsol-YPF uitbreiden. Dat heeft Imtech vandaag bekendgemaakt. De opdracht heeft een waarde van 70 miljard euro. Imtech gaat de komende drie jaar werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoeren voor de realisatie van een oven die de basis vormt voor het raffinageproces. In de oven wordt ruwe olie verhit tot deze overgaat in dampvorm. De dampen worden vervolgens gescheiden, gedestilleerd, bewerkt en gekoeld. Daardoor ontstaan onder meer benzine, kerosine en diesel. De oven moet in 2011 operationeel zijn.