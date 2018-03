Ik heb geen uitknop

. David Sedaris loopt zijn hotel aan de Amsterdamse Herengracht uit. „Zag je die man in de lobby”, vraagt hij aan me. „Dat is de broer van Madonna. Hij heeft een boek over Madonna geschreven en dat stond wekenlang op nummer 2 op de New York Times Bestselling List. En wie stond er op 1?” Sedaris wijst triomfantelijk naar zichzelf. „Ik! Hij zal me wel haten!”

In Amerika kent vrijwel iedereen Sedaris’ komische korte verhalen. In Nederland bijna niemand. Al lijkt dat te veranderen. Bij zijn bezoek aan Amsterdam, vorige week, moet hij twee uur lang boeken signeren bij het American Book Center in Amsterdam („Het was interessant, er kwam bijvoorbeeld een vrouw langs die mannenonderbroeken ontwerpt”). Zijn voorleessessie in de Rode Hoed was razendsnel uitverkocht.

Zijn nieuwe bundel korte verhalen – of komische essays – When You Are Engulfed in Flames, is net in een Nederlandse vertaling verschenen (Wanneer je omringd bent door vlammen, uitgeverij Lebowski). Over zijn poging om te stoppen met roken terwijl hij een frustrerende cursus Japans volgde in Tokio. Over Amerikaanse vrouwen met beige baretten die in Parijs doen alsof ze Frans zijn. Over een mortuarium waar hij een paar weken mocht meelopen.

Nu was Sedaris in Nederland, en ik interviewde mijn schrijfheld. Toen we na het interview samen gingen winkelen om porseleinen dansfiguurtjes en tulpenbollen voor zijn thuisfront te kopen, begon ik me een ernstige groupie te voelen. Een fan. Een hele erge fan. Maar goed. Dat ben ik ook.

Bijna niemand koopt bundels met korte verhalen, maar die van jou zijn enorme bestsellers.

„Ik heb dat aan de radio te danken. Ik ben begonnen op National Public Radio, met verhalen voorlezen. Daar luisteren tien miljoen mensen naar in Amerika. En – mensen willen graag lachen. Dat weten niet alle schrijvers.”

Je schrijft over je familie, je vriend Hugh, je leven in Parijs, stoppen met roken – echte dingen. Schrijf je ook weleens fictie?

„Ik heb een contract getekend om een roman te schrijven.”

Ga je dat doen?

„Ik heb thuis al drie romans liggen!”

O. Waar gaan die over?

„Nou, de eerste roman is dertien bladzijden, de tweede vijftien bladzijden, en de derde is zeventien bladzijden. Daarna is het op bij mij. Ik kan me tien bladzijden lang concentreren. Terwijl ik echt iets leuks bedacht had voor die roman. Ik had een hoofdfiguur, een Grieks-Amerikaans meisje dat verlamd was. En ik wilde haar het moeilijkste beroep geven voor iemand die verlamd is, dus ik had bedacht dat ze slotenmaker in New York was. Dat is verschrikkelijk, dan moet je steeds allerlei steile trappen op, en zo. Ik vond dat een geweldig idee. Maar na zeventien pagina’s dacht ik: ik heb hier genoeg van. Als het echt niet lukt met die romans kan ik altijd nog een cursus volgen.”

Je schrijft nu dierenfabels, las ik.

„Er was een vrouw op wie ik kwaad was, maar ik kon niet over haar schrijven. Dus schreef ik een verhaal over een kakkerlak die erg op haar leek. Dat verhaal werkte niet, maar daarna schreef ik een verhaal over een kat die naar de kapper gaat, en de kapper is een baviaan. Dat verhaal werkte wel. Het fijne is: bij dieren hoef je ze niet te beschrijven. Iedereen weet hoe ze eruitzien, dus dat scheelt. Het is een makkelijke manier om weer in het fictieschrijven te raken.”

Je schrijft constant dingen op in een notitieblokje. Zit je altijd te observeren? Zet je dat nooit eens uit?

„Ik denk dat ik geen uitknop meer heb. Er is lichaamshaar over mijn uit-knop heengegroeid. Maar ik denk dat alle schrijvers hun omgeving gebruiken, als parasieten. Ik schrijf elke ochtend in mijn dagboek, maar daar ligt geen druk op; ik hoef het niet te gebruiken. Behalve op de eerste dag van elk seizoen. Ik begin altijd een nieuw dagboek als er een nieuw seizoen begint, en dan wil ik dat de eerste pagina heel goed is. Gisteren was de eerste dag van mijn herfstdagboek, dus toen lag er druk op.”

Hoe zien die dagboeken eruit?

„Het zijn hele mooie objecten. Aan het eind van een seizoen redigeer ik alles en laat ik het drukken en binden in een ringband. Ik doe er ook dingen in zoals ansichtkaarten en stukjes behang. En dan beschildert mijn vriend de kaft, of ik doe er een omslag van een vintageboek om. In mijn dagboek schrijven is een manier om ’s ochtends op te warmen, om in het schrijven te komen. Ik doe het niet omdat ik mijn leven zo boeiend vind, ik móét het doen. Het is een levensvoorwaarde. Laatst zat ik in Tokio in mijn dagboek te schrijven. Toen dacht ik: ik zou nu buiten van alles kunnen meemaken, maar ik zit een lange lijst te typen met alle dingen die ik gisteren heb gekocht, en de prijzen erbij!”

Waarom doe je dat dan?

„Nou, het is interessant om over een paar jaar te lezen wat een pak koffie nu kost. Ik vind het trouwens vreselijk om mijn vroege dagboeken te lezen – ik heb ze vanaf mijn twintigste bijgehouden. Ik zou toen bijvoorbeeld niet schrijven ‘Ik heb met een journaliste geluncht in een café met uitzicht over de stad.’ Maar: ‘Het uitzicht... Het uitzicht...’ Als ik die dagboeken lees, denk ik: pretentieuze idioot!”

Het is dus een neurose. Net als je opschrijfboekje.

„Ja. Maar andere mensen vergeten alles weer. Die vergeten dat ze, zoals ik vorige week in Londen, een vrouwelijke dwerg hebben gezien die overal bulten had. Ik vergeet dat niet, want ik schrijf het op. Overigens, als je dwerg bent, zou er verder niets mis met je mogen zijn. Dus dat je dan ook nog bulten hebt...”

Je vertelde gisteren aan een groep lezers dat je pas sinds een jaar op internet zit.

„Ik had het druk genoeg met lezen, en schrijven, en de radio, en tijdschriften. En ik ben technofoob. Maar ik ben er toch opgegaan. Wat ik leuk vind, is dat je bijvoorbeeld oude filmpjes van Billie Holiday kunt bekijken. Maar er zijn ook nare dingen. Er kwam een vrouw naar me toe bij een lezing, en die vertelde dat een bekende mediasite had geschreven dat ik mijn optredens gebruik als een manier om mannen op te pikken. En ik, eenenvijftig jaar oud, ben teruggegaan naar mijn hotelkamer, en ik heb daar gehuild. Ik heb nog nooit iemand opgepikt! Terwijl er soms mensen naar mijn signeersessies komen, en die zijn zó knap dat ik denk: ik kan niet geloven dat hij zo knap is, ik moet nog even wat langer naar zijn gezicht kijken, hij moet nog even bij mijn tafeltje blijven staan. En dan vraag ik maar: ‘leven je ooms en tantes nog?’”