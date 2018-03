Icoon met ogen als ijswater

Hollywood is een icoon armer. In zijn huis in Newport, Connecticut, is zaterdag Paul Newman overleden. De acteur met het profiel van Grieks marmer en ogen als ijswater leed al geruime tijd aan longkanker. Hij stopte begin augustus met zijn chemokuur om thuis te kunnen sterven. Newman is 83 jaar geworden.

Lee Strasberg, directeur van de fameuze acteeropleiding The Actors Studio, was van mening dat Newman net zo’n groot acteur had kunnen worden als leeftijdgenoot Marlon Brando, als hij maar niet zo verdomd mooi was geweest. Beide acteurs waren in de vroege jaren vijftig, net als James Dean, leerlingen van Strasberg en ontwikkelden volgens diens ‘Method’ een acteerstijl die zich het best als broeierig laat omschrijven. Newman heeft zich lange tijd – en misschien wel blijvend – de mindere gevoeld van Dean en Brando. Hij is altijd bang geweest dat het oordeel van Strasberg over zijn schoonheid en kwaliteit algemeen gedeeld werd.

Hij was doordrongen van de betekenis van zijn uiterlijk voor zijn succes, niet als acteur, maar als ster. In een interview in Playboy in 1969 zei hij: „Als ik vandaag zou sterven, zouden ze op mijn grafsteen kunnen schrijven: hier ligt Paul Newman, gestorven op zijn 43ste, een mislukking doordat zijn ogen ineens bruin werden.”

Wie Newman alleen beoordeelt als ster – zeven Oscarnominaties kreeg hij, voordat hij de prijs in 1986 won voor The Color of Money – verliest het zicht op de acteur die schitterde in rollen van ambivalente, gekwelde, dreigende en toch charmante personages. Zijn beste rollen speelde hij in The Hustler, Cool Hand Luke, The Color of Money en The Verdict – een vruchtbare carrière van vier decennia.

Paul Newman werd een ster doordat hij, veel vaker dan Marlon Brando, met wie hij aanvankelijk steeds vergeleken werd en voor wie hij soms werd aangezien, en vaker dan James Dean, koos voor rollen waarin de zon doorbrak en hij zijn charme de vrije teugel gaf: Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, Slap Shot, Blaze. Niet de meest interessante personages, maar ze bezorgden Newman wel een reputatie als kasmagneet.

Paul Leonard Newman werd geboren 1925, in Ohio, als zoon van de eigenaar van een sportzaak. Hoewel hij op de middelbare school al met acteren begon, had zijn vader niet veel met toneel en was zijn zoon voorbestemd om de zaak over te nemen. Daar begon hij dan ook mee; pas na een paar jaar durfde hij zijn vader te weerstreven en nam hij acteerlessen.

Newmans debuut viel niet in de categorie East of Eden of On the Waterfront, films waarmee Dean en Brando hun talent bevestigden. Newman debuteerde in een kostuumdrama uit de oudheid, The Silver Chalice, een zo suffe film dat de hoofdrolspeler rouwadvertenties plaatste toen hij op tv werd vertoond: „Paul Newman biedt u deze week elke avond zijn excuus aan – op kanaal 9”. Toen hij jaren later gevraagd werd voor de hoofdrol in Ben Hur, bedankte hij: „Ik heb te dunne benen om in een toga te lopen.”

Vier jaar later kreeg hij zijn eerste Oscarnominatie, voor Cat on a Hot Tin Roof, als de zichzelf hatende, latent homoseksuele man die alleen met Elizabeth Taylor getrouwd is om haar vaders geld.

In de jaren zestig en zeventig werd Newman van acteur ster, met rollen in The Hustler (1961), Hud (1963), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1971) en het cultsucces Slap Shot (1977). Toch zitten er tussen zijn belangrijke films te veel matige, slechte en soms ronduit waardeloze voor een acteur van zijn status, die de rollen voor het uitkiezen had. Sommige nam hij alleen omdat zijn tweede vrouw, actrice Joanne Woodward hem graag als tegenspeler wilde.

Vanaf eind jaren zeventig verschenen steeds vaker interviews waarin Newman zich negatief uitliet over zijn prestaties en het leven als acteur. Acteren verveelde hem, zei hij. De status van ster kon hem gestolen worden. Op de set was Newman meestal de rust zelve, die met zijn handen in de zakken de tijd nam om een rol te doorgronden.

In 1978 stierf zijn zoon Scot, uit Newmans eerste huwelijk, aan een overdosis drugs. Vader en zoon, die halfslachtige pogingen tot acteren deed en wat kleine rolletjes speelde in de jaren zeventig, hadden een moeizame verhouding. Vanaf diezelfde tijd begon Newman meer op te vallen door zijn andere bezigheden: autoracen (hij won de 24-uurs race van Daytona) en koken. Hij bracht een saladedressing op de markt met zijn gezicht op het etiket: Newman’s Own, dat uitgroeide tot een voedselmerk dat veel winst opleverde – die geheel aan goede doelen werd besteed. In de Newman-biografie die Daniel O’Brien enkele jaren geleden schreef, citeerde hij een journalist die zich had verwonderd over de zelfverzekerdheid waarmee de acteur zich in de voedingsbusiness had gestort: „Newman is het soort man dat blijft twijfelen aan zijn acteertalent, maar zeker weet dat hij de beste dressing van de wereld maakt.”

Halverwege de jaren tachtig kreeg Newman eindelijk een Oscar, een ere-Oscar voor zijn hele oeuvre, die meestal wordt gegeven aan Oscarloze sterren in de herfst van hun carrière. Het was een schamele genoegdoening dat hij het jaar erop een ‘echte’ Oscar kreeg, voor zijn rol in The Color of Money van Martin Scorsese. Newman speelde de schoft en oplichter Eddie Felson, de ouder geworden pool-shark die hij in 1961 al gestalte had gegeven in The Hustler.

In de laatste twintig jaar is zijn rol op het grote doek bescheiden geworden. Het waren vooral bijrollen van formidabele personages (in The Hudsucker Proxy van de gebroeders Coen en in Sam Mendes’ Road to Perdition). Hij leende ook zijn stem aan Doc Hudson in de Pixar animatiefilm Cars. Een passend slotakkoord voor de carrière van de man die als racer meer gepassioneerd leek dan als acteur.