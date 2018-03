Hospitaal haalt patiënten terug

Dertig patiënten die donderdag en vrijdag in het Havenziekenhuis Rotterdam zijn geopereerd, zijn teruggeroepen voor onderzoek. Dat is gebeurd na klachten van patiënten die kort na de operatie ernstig ziek zijn geworden. Dat heeft een woordvoerder van het ziekenhuis gisteren laten weten. Alle operaties in het ziekenhuis zijn voorlopig uitgesteld. De betrokkenen lijden mogelijk aan de gevolgen van een infectie. Nog zeven van de betrokken dertig patiënten liggen in het ziekenhuis. Van twee patiënten is de situatie „zorgelijk”. De overige patiënten hadden geen symptomen en konden naar huis. Het ziekenhuis onderzoekt de oorzaak van de problemen en heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gesteld. Twee weken geleden eiste de Inspectie sluiting van de operatiekamers van de IJsselmeerziekenhuizen, omdat de lucht niet steriel was. (ANP)