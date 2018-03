Hoge politievrouw gedood inKandahar

Kabul.Twee gewapende mannen op een motorfiets hebben gisteren de hoogste vrouwelijke politiefunctionaris van Afghanistan doodgeschoten in Kandahar. Malakai Kakar was op weg van haar huis naar haar kantoor in Kandahar, de grootste stad van Zuid-Afghanistan, toen ze werd doodgeschoten. Haar zoon is verwond bij de aanval. Kakar leidde het departement dat zich bezighoudt met misdaden tegen vrouwen. Extremisten in Afghanistan vallen geregeld projecten, scholen en ondernemingen aan die door vrouwen worden geleid. De Talibaan hebben de verantwoordelijkheid opgeëist.