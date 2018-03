Historische nederlaag Duitse CSU in Beieren

Politieke aardverschuiving in Beieren. De partij die in deze Zuid-Duitse deelstaat al sinds 1962 aan de macht is, de conservatieve CSU, is gisteren bij regionale parlementsverkiezingen haar absolute meerderheid kwijtgeraakt. De CSU kwam op circa 43 procent van de stemmen, tegen ruim 60 procent in 2003. De Beierse minister-president en CSU-lijsttrekker Günther Beckstein sprak van „een zwarte dag”.

De sociaal-democratische SPD haalde ruim 18,5 procent van de stemmen, ook een historisch dieptepunt in Beieren. De partijen die hebben geprofiteerd, zijn de liberale FDP (ruim 8 procent), de Groenen (circa 9 procent) en de Freie Wähler (ruim 10 procent). Het was gisteravond nog onduidelijk of de nieuwe partij Die Linke de kiesdrempel van vijf procent zou halen, maar dat ultralinks ook in Beieren aanhang heeft gewonnen, is duidelijk. De opkomst bedroeg 57 procent.

Beieren is een economisch uiterst belangrijke deelstaat. Het kent nauwelijks werkloosheid en heeft door de successen van de laatste jaren grote aantrekkingskracht op de rest van Duitsland. De CSU heeft met een consequente economische politiek aanzienlijk bijgedragen aan de groei.

Een wisseling van de wacht binnen de CSU, van de populistische Edmund Stoiber naar het weinig charismatische politieke duo Günther Beckstein (64) en Erwin Huber (62) pakte verkeerd uit. Met karakteristieke hardheid heeft de Beierse kiezer de partijtop een niet te miskennen boodschap gegeven: opstappen. Achter de coulissen loopt Horst Seehofer zich warm, Beier en minister van Landbouw in Berlijn.

Voor de landelijke politiek is het verlies van de CSU een domper voor de christen-democraten in de grote coalitie van CDU/CSU en SPD. Op langere termijn kan de coalitie van kanselier Angela Merkel haar meerderheid kwijtraken in de Bondsraad, te vergelijken met Nederlandse Eerste Kamer.