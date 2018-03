Herfst op stoom

Het weerbeeld gaat van het ene uiterste naar het andere. De najaarszon werd gisteren in het noorden al verdreven en vandaag kreeg het hele land met een overgangsdag te maken. Onstuimig herfstweer is op komst.

Deze ommezwaai heeft te maken met een hogedrukgebied, dat de afgelopen twee weken het weer bij ons heeft bepaald, maar dat zich nu steeds verder terugtrekt naar het zuidwesten. Een lagedrukgebied dat morgen voor de Noorse zuidwestkust ligt, zorgt de komende dagen voor storingen in Nederland.

Deze depressie trekt vanavond ten noorden van Schotland langs. Een bijbehorende smalle zone met een paar buien komt over Nederland.

Vannacht volgt vanaf zee een veel omvangrijkere storing die flinke regenperioden met zich meebrengt. De westenwind trekt bovendien aan, naar matig tot krachtig, 4 tot 6 Bft. Het koelt af tot een graad of 10.

Morgen neemt de wind korte tijd toe naar vrij krachtig tot hard, kracht 5 tot 7. Verder blijft het nat, al is het in de ochtend vooral in het noorden waarschijnlijk een aantal uren droog. Het wordt niet warmer dan 12 tot 14 graden.

Woensdag neemt de wind toe en ook dan regent het een groot deel van de dag.

Donderdag en vrijdag schijnt zo nu en dan de zon, soms valt er een flinke bui.