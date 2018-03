Hebben mensen energieën die anderen aantrekken?

Linda Fontijn uit Amsterdam kiest altijd uitgerekend díé wc of stoel waar net iemand op heeft gezeten. En Linda heeft het niet zo op voorverwarmde zitvlakken. Wordt ze misschien onbewust aangetrokken door het energieveld van de vorige bezoeker?

Buitenlichamelijke levensenergieën of aura’s worden erkend in de esoterie, de leer die zich richt op geestelijke ontwikkeling van de mens in de kosmos. Aurafotograaf Peter van de Klok zegt deze aura’s zelfs vast te kunnen leggen. „Energieën blijven in ruimtes hangen”, meent Van de Klok. „Zeker daar waar veel emotie is geweest. Koop een tweedehands bank van een gezin dat jarenlang ruzie maakte. Die zit niet lekker. Energie kruipt overal in.”

Op basis van die energieën kiezen we onbewust de plek waar we willen zijn, zegt spiritueel therapeut Ria Feskens van praktijk Serenora. „Dat kan liggen aan de draaiing van energiestromen (vortex), stralingen of aan een energetische leilijn (een soort positieve aardstraal).”

Onzin, vindt Rob Nanninga, hoofdredacteur van het blad Skepter, ‘de kritische kijk op pseudowetenschap’. Hij vergelijkt Linda’s vraag met het idee dat de telefoon altijd gaat als je onder de douche staat. „De keren dat je doucht zonder dat de telefoon gaat, vallen niet op.”

Of aura’s bestaan en aantrekken, is heel goed geblindeerd te testen, zegt Nanninga. „Maar onderzoekers hebben nog niemand gevonden die iets van niets kan onderscheiden zonder zijn normale zintuigen.”

Een Amerikaans onderzoek dat in 1996 veel opschudding veroorzaakte, was van de toen negenjarige Emily Rosa uit Loveland, Colorado. Met een simpel schooltestje toonde ze aan dat 21 geblindeerde proefpersonen niet konden vaststellen of Emily haar handje boven hun linker- of rechterhand hield. Nanninga: „280 pogingen leverden slechts 123 correcte gissingen op: 44 procent.”

Douwe Bosga, destijds directeur van het Parapsychologisch Instituut, wierp tegen dat het meisje niet geloofde in energievelden. Vooringenomenheid zou het energieveld om haar handje hebben verstoord.