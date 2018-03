Paul Newman zei nooit veel over zichzelf, maar hij heeft één uitdrukking bedacht die hem nog lang zal overleven. Op de vraag hoe het toch mogelijk was dat hij zó lang – vijftig jaar – met een andere filmster, Joanne Woodward, getrouwd kon blijven, zei hij eens, en ik laat het onvertaald omdat het in het Engels nog veel directer klinkt dan in het Nederlands: „Why would I go out for a hamburger when I had steak at home?”

Je vrouw met een steak vergelijken, en andere vrouwen met een hamburger – je moet maar durven. Toch kan ik me niet herinneren dat Germaine Greer, Gloria Steinem en andere bekende feministen destijds bezwaar hebben aangetekend tegen deze vleselijke metaforen. En terecht, want Newman bedoelde het natuurlijk hartverwarmend goed.

Het citaat keert nu weer terug in allerlei necrologieën over Newman. De meeste van die stukken zijn door mannen geschreven. Ik heb een vermoeden waarom die uitdrukking vooral bij hen zo lang in het geheugen is blijven hangen. Zij hadden best wel een poosje Paul Newman willen zijn . Mooie, blauwe ogen, prachtige filmrollen met prachtige tegenspeelsters, fortuinen op de bank. (Ik heb natuurlijk geen last van al die verlangens, heeft u mijn ogen wel eens gezien, dames?)

Eén ding begrepen ze niet goed van Paul: dat hij van die tegenspeelsters kon afblijven. Liz Taylor in de bloei van haar leven! Nou vraag ik je! Liz was toch wel voor een avontuurtje in, vooral als ze een slok op had – wat bijna altijd het geval was?

Ook bij de mannelijke interviewers van Newman proefde je altijd enig scepsis. Huwelijkstrouw in zijn situatie? Met al die jonge sterretjes om hem heen die droomden van een one night stand met de grote acteur? Kom op, Newman, dat kan niet waar zijn, zit nou niet te huichelen.

Al die beteuterde, ongelovige gezichten tegenover hem moeten Newman hebben geïnspireerd tot die ene, onvergetelijke quote. Het werd tijd om de jongens eens even op hun nummer te zetten, vond hij. Misschien konden ze dan ook een beetje vrede hebben met de situatie thuis, dat huwelijk waar ze op uitgekeken waren, die vrouw die ze beschouwden als een bal gehakt in plaats van een steak.

Als uitzonderlijk knappe man stuitte Newman ook binnen zijn vak op ongenoegen. Hij heeft één keer samengewerkt met regisseur Alfred Hitchcock. Dat was in 1966 aan Torn Curtain. Het werd een teleurstellende ervaring. Het scenario pakte, tot grote ontevredenheid van alle acteurs, anders uit dan Hitchcock hen had voorgespiegeld, vertelde Newman later.

Maar er was nog iets anders. Newman liet zich daar niet over uit, maar wél Donald Spoto, Hitchcocks biograaf. Die schreef dat Hitchcock altijd zó jaloers was op zijn mooie mannelijke acteurs dat hij zijn afkeer van hen moeilijk kon onderdrukken. Hitchcock ging gebukt onder zijn onooglijke uiterlijk, hij was alsmaar vergeefs verliefd op zijn blonde actrices (Tippi Hedren uit The Birds!). Nee, dan Gregory Peck, Sean Connery en Cary Grant! Voor hen was de vrouw geen steak, laat staan een hamburger – maar een gebraden duif die hun gretig in de mond vloog.

Voor de brave vleeseter Paul Newman moet Hitchcock peilloos onbegrip hebben gevoeld.