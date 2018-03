Groot in al zijn kleinigheid

Mijn vader heeft ooit een stuk van Martin Bril uitgeknipt en opgehangen. Het was een column die hij schreef voor Het Parool over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, aan de rand van Amsterdam. Over de kleine, soms louche bedrijfjes daar, die worden afgewisseld met charmante dijkhuisjes. In één ervan woonden wij, vandaar.

Niet alleen Amsterdammers knippen Bril uit, mensen in heel Nederland doen dat. Omdat zijn columns vol scherpe observaties staan, en natuurlijk omdat hij op zoveel plaatsen komt. ‘Laatst was ik in x’ begint zo’n column over een dorp of een stadje, ergens in het land. Een korte inventarisatie leert dat er alleen al dit voorjaar werd geknipt door mensen uit Hilvarenbeek, Roermond, Oisterwijk, Groningen, Putten, Den Haag, Oudenbosch, Zwolle, de Overasseltse vennen, Haaksbergen, Fijnaart, Rotterdam en Bontebok.

Martin Bril (Utrecht, 1959) schrijft sinds 1 oktober 2001 een dagelijkse kroniek voor de Volkskrant. Op vrijdag 4 juli 2008 stond onder zijn column dat hij tot 18 augustus op vakantie zou zijn. Maar in augustus werd gemeld dat Bril ziek was en voorlopig niet terugkeerde. Het gerucht deed de ronde dat de schrijver ‘opgegeven’ was. Maar afgelopen maandag kwam zijn vervanger, Ronald Giphart, met wonderbaarlijk nieuws. Bril keert terug.

Vanaf vandaag vertelt de populairste columnist van Nederland weer ‘van het leven en van het land’, zoals hij zijn kroniek in 2006 typeerde in een interview in Vrij Nederland. ‘Als je dat dag na dag doet, en je legt een paar jaar achter elkaar, dan schrijf je uiteindelijk een geschiedenis van hedendaags Nederland. Al moet je dat niet hardop zeggen, dan gaan mensen weer zeuren over wat er ontbreekt.’

Er zijn veel columnisten, heel veel zelfs. Maar er is er eigenlijk maar één zoals Bril. Als je zijn columns leest, tekstjes tussen de 550 en 700 woorden lang, valt de dagelijkse stress even van je af en ontspan je. Je maakt kennis met het leukste, maar vooral meest aangename Nederland dat je je kunt voorstellen. Niet het Nederland waarin van alles mis gaat, zoals politici ons willen doen geloven, maar een gelukkig landje. Als premier Balkenende zegt dat Nederland een negatief zelfbeeld heeft, schrijft Bril: ‘Gisteren was ik in Brabant. Er was daar niets te merken van het negatieve zelfbeeld. Brabant lag er intens tevreden en weldoorvoed bij.’ Om vervolgens een dialoog tussen twee uitermate bedaagde Brabantse dames te noteren.

De randstedeling geniet van de manier waarop Bril de provinciaal zachtmoedig karikaturiseert, en andersom wordt er van zijn scherpe portretten van grootstedelijke arrogantie gesmuld in de grote provincie. Bril is dan ook van alles tegelijk. Hij woont al ruim vijfentwintig jaar in Amsterdam, maar hij is ook de oudste van een christelijk middenstandsgezin van vier. Een gezin dat in Brils jeugd diverse keren verhuisde: hij groeide op in Utrecht, Overijssel en Friesland.

Bril is kortom een provinciaal die nooit helemaal een grotestadsbewoner is geworden, een beetje zoals velen van ons zich voelen. Hij blijft aan de zijlijn staan, maar voelt intussen goed aan wat er op het veld, in de stad, gebeurt. Bril is ook niet te belabberd om in gesprek te gaan met ‘de gewone man’. Hij maakt ’m niet belachelijk, maar luistert naar ’m. Is hij immers diep in zijn hart ook niet zelf een gewone man? Lees bijvoorbeeld Twee broers en een broodjeszaak (2003), met columns over een Amsterdamse broodjeszaak, gedreven door twee broers. Empathie heeft hij voor iedereen, zelfs (al is het dan soms met een vleugje ironie) voor politici.

Als student filosofie in Groningen ontmoette hij eind jaren zeventig Dirk van Weelden. Die loodste hem het Amsterdamse kunstenaarswereldje binnen, met hem ging hij schrijven en debuteerde hij in 1987. Het schrijversduo maakte van alles en nog wat. Tijdens een jaar als writer in residence in de Verenigde Staten ontdekte Bril The New Yorker, die ‘een soort gulden snede voor de journalistiek’ hanteerde. ‘Geen feit mag ongecontroleerd blijven, geen woord mag verkeerd staan, één woord te veel is méér dan één woord te veel, namelijk verspilling.’ Zijn definitieve vorm vond hij in 1997 in Het Parool. Een dagelijks cursiefje, eerst over het proces van de Hakkelaar, daarna over de hele stad.

Schrijven op de vierkante centimeter: Bril houdt het klein, ook qua onderwerpen. Tegelijk sleurt hij je mee in een dwingende stijl. Lees het begin van de column ‘Automobilisme’ van 17 mei dit jaar. ‘Laatst reed ik achter mezelf. Dit was tussen Arnhem en Nijmegen. Het was een wonderlijke ervaring. Ik rijd in een Volvo. Hij is erg nieuw en erg zwart. Een V70, T6. Hij heeft twee uitlaten. Dat vind ik persoonlijk erg mooi aan een auto, twee uitlaten – eentje links, eentje rechts. In mijn geval zijn het ook nog elegante uitlaten, niet van die dikke, verchroomde pijpen. Verder heeft de auto aan de achterkant zo’n vleugel boven het achterraam. Ook zit er een vinnetje op het dak, alsof de auto een haai is zodra je ermee onder water gaat. [...]’

Het lijkt over niets te gaan. Freejazz, noemde Hans Goedkoop het ooit in NRC Handelsblad. ‘In al zijn kleinheid is dat grote kunst die bijna geen auteur beheerst. Het gaat over niets, maar op de manier waarop geluk niets is, ongrijpbaar, weg voor je het weet, een geur waar je geen naam voor vindt.’

Bril de freestylende observator, hij is erbij. Als een minister ergens in het land een partijbijeenkomst komt opluisteren, dan zit Bril in het zaaltje. Zoals Jimmy Breslin, die in de jaren zestig schreef voor de New York Herald Tribune en ‘ontdekte’ dat je als columnist gewoon het redactielokaal uit kunt lopen, zomaar zélf dingen kunt meemaken. En in dat zaaltje waar de partijbijeenkomst wordt gehouden, ziet Bril niet het nieuws, maar de gebeurtenissen om het nieuws heen. Ook dankzij Breslin: een meester in het verzamelen van ‘literaire’ details. Bril noemt altijd Breslins column over de misdadiger Tony Provenzano, waarin hij beschrijft hoe Provenzano’s ring in het zonlicht schittert (zie inzet).

Het observeren uit zich ook in de precisie waarmee Bril ieder jaar rokjesdag uitroept. In Brils woorden: ‘die ene dag in het voorjaar dat alle vrouwen als bij toverslag met blote benen en in korte rokken de straat opgaan’. (Rokjesdag viel dit jaar overigens laat, op 22 april.) Het lijkt op wat zijn favoriete schrijver deed, E.B White van The New Yorker. Bril heeft rokjesdag, White maakte er een sport van om als eerste van New York de nieuwe krokussen te spotten.

Het liefst is Martin Bril de ultieme observator: een camera met een perfect geslepen lens. Dat leerde hij aan de Amsterdamse Filmacademie, waar hij in 1982 werd aangenomen nadat hij zijn studie filosofie had opgegeven. Hij studeerde er af, maar keerde later alleen in het wereldje terug als scenarist (Retour Den Haag).

Want Bril heeft geen tijd om te regisseren, hij is een veelschrijver. Veertig boeken publiceerde hij al. Gebundelde columns, maar ook romans, poëzie, boeken over Evelien, zijn personage uit het Vrij Nederland-feuilleton. En hij weet veel van popmuziek, ontving zelfs de Pop Pers Prijs 1997.

Kort nadat hij in 2001 overstapte van Het Parool naar de Volkskrant kreeg Martin Bril darmkanker. Tijdens de chemokuren schreef hij gewoon door, op een paar weken na. En dit voorjaar werd hij dus weer ziek. In zijn columns vertelde hij er niet veel over. Misschien dat hij er vandaag een paar zinnen aan wijdt. Maar daarna stapt hij vast weer in zijn Volvo, op zoek naar een nieuw dorpje.

Ergens op een centrale plek moet een landkaart worden opgehangen, met punaises op alle plekken waar Bril al over schreef. Zo kunnen we bijhouden waar hij de komende jaren nog naartoe moet, om zijn geschiedenis van hedendaags Nederland te voltooien (een inventarisatie leert: veel naar Limburg).

Vanaf vandaag vertegenwoordigt Martin Bril ons weer. Martin Bril, ‘die elke dag Nederland de temperatuur neemt, voor het nieuws uit, of achter het nieuws aan’, zoals de Volkskrant hem introduceerde. Hij doet het vast weer op zijn vertrouwde, schijnbaar naïeve wijze. Zonder een oordeel te vellen, zonder te concluderen. Want Bril weet het allemaal ook niet. Wij weten het allemaal ook niet. Wij zijn allemaal een beetje Martin Bril.

De afgelopen tijd publiceerde Martin Bril stukjes op internet: www.martinbril.nl. Zijn columns zijn alleen te lezen in de Volkskrant, die van papier.

Brils favoriete journalist Martin Brils favoriete fragment uit de column over Tony Provenzano van Jimmy Bresin in de New York Herald Tribune: ‘It did not seem like a bad morning at all. The boss, Tony Provenzano, who is one of the biggest men in the Teamsters Union, walked up and down the corridor outside of this Federal courtroom in Newark and he had a little smile on his face and he kept flicking a white cigarette holder around. ‘Today is the kind of a day for fishing’, Tony was saying. ‘We ought to go out and get some fluke.’ Then he spread his legs a little and went at this big guy named Jack, who had on a gray suit. Tony stuck out his left hand so he could throw a hook at this guy Jack. The big diamond ring on Tony’s pinky flashed in the light coming through the tall windows of the corridor. Then Tony shifted and hit Jack with a right hand on the shoulder. ‘Always the shoulder’, one of the guys in the corridor laughed. ‘Tony is always banging Jack on the shoulder.’