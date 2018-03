In 1905 besteedde de Winkler Prins encyclopedie voor het eerst aandacht aan het verschijnsel Bargoens. „Bargoensch is de naam”, schreef deze gezaghebbende encyclopedie, „dien men geeft aan de taal, waarin vagebonden, landloopers en dieven zich met elkander onderhouden, beteekent dus zoveel als boeventaal, ook onverstaanbare taal.”

Ziehier de complete tekst van het lemma Bargoensch in de derde editie van de Winkler Prins. In de vierde editie, die verscheen vanaf 1914, werd het artikel flink uitgebreid – van vijf naar 22 regels.

We lezen nu dat het Bargoens bestaat uit slechts „een vrij beperkt aantal termen voor de meest voorkomende zaken en handelingen”, dat veel van deze woorden uit het Hebreeuws of het Duits komen, terwijl van andere woorden de herkomst niet bekend is.

Bovendien merkt de anonieme samensteller van dit artikel iets op over de opname van Bargoense termen in de standaardtaal. „Sommige Bargoensche woorden zijn tijdelijk of voorgoed in de algemeene taal overgegaan, bijvoorbeeld ‘emmes’ (goed, plezierig, leuk), ‘goochem’ (slim), ‘smeris’ en ‘klabak’ en de bekende naam voor Amsterdam ‘Groot Mokum’.”

Emmes hoor of lees je nu bijna nooit meer, dus achteraf kunnen we vaststellen dat het hier een ‘tijdelijke’ overname betrof. Mokum, smeris en klabak zijn nog algemeen bekend, en van goochem zullen nog maar weinig mensen beseffen dat dit woord ooit als Bargoens werd beschouwd – als een woord uit de geheimtaal van landlopers en vagebonden.

Goochem behoort tot die vele woorden in het Bargoens die zijn overgenomen uit het Hebreeuws. In die taal betekent chochom, dat soms ook wordt gespeld als chacham, ‘wijs’ of ‘verstandig’.

Zoals bekend zijn wij goochem niet op die manier blijven gebruiken. Wijs en verstandig zijn positieve eigenschappen – wie zou niet wijs willen zijn? – maar wij gebruiken goochem doorgaans voor ‘slim’ of ‘gewiekst’, waarbij met name die laatste betekenis een negatieve klank heeft.

Goochem is 1844 voor het eerst opgetekend, in een ingezonden brief in de Algemeene Konst en Letterbode. Het werd daar opgevoerd in de betekenis ‘ervaren’, wat toch niet hetzelfde is als ‘wijs’ of ‘slim’. Dergelijke betekenisnuances zijn in de dieventaal echter zeer algemeen, mede vanwege het geheimzinnige karakter van deze taal.

Zoals bekend kun je tegenwoordig in allerlei digitale archieven zoeken. Kunnen wij nu, ruim honderd jaar na dato, vaststellen dat de Winkler Prins gelijk had met de bewering dat goochem aan het begin van de twintigste eeuw tot de algemene taal is doorgedrongen?

Ja, dat kan en ja, de Winkler Prins had gelijk. Als we naar de Nederlandstalige romans kijken dan zien we dat goochem vanaf het eind van de negentiende eeuw vooral opduikt bij schrijvers die gewone mensen portretteerden. In hun dialogen gebruikten zij vaak de platte spreektaal – en dus ook goochem, plus afleidingen als goochemerd (‘slimmerd, leperd’) of goochemigheid (‘slimheid, leepheid’) en samenstellingen als bijgoochem en wijgoochem (beide voor ‘waanwijs, pedant persoon’). En dit dan in allerlei spellingvarianten, want we komen goochem ook tegen als gochum, gognum, gogum en googem.

Eén voorbeeld, uit 1914, uit het werk van Nescio: „Als dat ventje een beetje goochem is, dan maakti daar een fijn artikeltje van.”

Ewoud Sanders