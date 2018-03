Golfer Villegas wint slottoernooi PGA

Atlanta, 29 sept. De Colombiaanse golfer Camilo Villegas heeft in Atlanta het slottoernooi van de PGA Tour gewonnen. Hij hield na een play-off de Spanjaard Sergio Garcia achter zich. De Spanjaard Gonzalo Fernandez-Castaño wongisteren de British Masters. Hij rekende in een play-off af met de Engelse favoriet Lee Westwood.Maarten Lafeber was op The Belfry de beste Nederlander, hij eindigde als 39ste.