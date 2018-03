Gevaar op de markt

Burgers van de Benelux werden vanmorgen wakker als gedeeltelijke eigenaren van een van hun grootste financiële instellingen. De overheden van België, Nederland en Luxemburg spraken vannacht af om voor respectievelijk 4,7 miljard, 4 miljard en 2,5 miljard euro een aandeel van 49 procent te nemen in de landenorganisaties van bank-verzekeraar Fortis. Deze seminationalisatie, met een kapitaalsinjectie van opgeteld 11,2 miljard euro, geeft het concern hopelijk weer even lucht. Onzeker is nog wie Fortis’ deel in ABN Amro koopt, voor een prijs van naar verluidt 10 miljard euro. Verschillende partijen worden genoemd: met name de Nederlandse ING en de Franse BNP Paribas.

De ironie is niet ver te zoeken. Fortis deed vorig jaar mee aan de overname van ABN Amro, samen met de Britse Royal Bank of Scotland en het Spaanse Santander. Die transactie bleek een brug te ver. Terwijl de kredietcrisis al was uitgebroken, betaalde Fortis 24 miljard euro in contanten voor zijn deel in ABN Amro, en ging erop uit om dit geld te vergaren met aandelenemissies en het verkopen van delen van de buit.

Dat de kredietcrisis daarna veel heviger en hardnekkiger bleek, mag geen excuus zijn voor de problemen waarin Fortis vervolgens raakte. Wie toestaat dat een dergelijk gat in de balans ontstaat, hoewel toen al duidelijk was dat het ophalen van nieuw kapitaal problematisch kon worden, had het risico nooit mogen nemen. De overname van ABN Amro getuigde van een dodelijke combinatie van arrogantie en kortzichtigheid bij het Fortis-bestuur. Het concern is inmiddels in luttele maanden aan zijn derde bestuursvoorzitter toe. En het liet president-commissaris Lippens, een van de hoofdverantwoordelijken, te lang zitten. Lippens trad gisteren pas af. Dat de Nederlandse regering niet thuis gaf toen De Nederlandsche Bank begin vorig jaar, al in een vroeg stadium van de overnamestrijd rond ABN Amro, bezorgd aanklopte, is ook ongelukkig.

Het resultaat van dit alles is een nodeloze puinhoop. Een van de belangrijkste banken van Nederland ligt in stukken, en een van de kopers moet door de staat worden uitgekocht.

Het gisteren gepresenteerde reddingsplan voor Fortis is niet zaligmakend. Maar er viel, toen de bank-verzekeraar vorige week steeds verder wegzakte op de financiële markten, weinig anders te doen. Dat er nu in totaal 21,2 miljard euro nodig is – de kapitaalsinjectie door de overheden plus de verkoop van de Nederlandse activiteiten van ABN Amro – kenmerkt de problemen bij Fortis zelf. Tot nu toe dacht de bank er bovenop te komen met een vermogensversterking van 8,3 miljard. Dat naast de ministers van Financiën en de centralebankiers van België en Nederland ook president Trichet van de Europese Centrale Bank gisteren tijdens de onderhandelingen in Brussel aanwezig was, zegt veel over het mogelijke risico dat van Fortis inmiddels voor de rest van het Europese financiële stelsel uitging.

De expansie van Fortis is een gevaarlijk experiment gebleken en kan maar beter ongedaan worden gemaakt.