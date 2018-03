Gemeente Haarlem koopt drie gestolen schilderijen terug

HAARLEM. De gemeente Haarlem koopt drie van de vijf schilderijen terug die in 2002 werden gestolen uit het Frans Halsmuseum. De politie heeft de doeken half september teruggevonden in een woning in Boxtel. Volgenscultuurwethouder Chris van Velzen van Haarlem gaat de aankoop de gemeenteongeveer 800.000 euro kosten. De drie schilderijen waren eigendom van het Frans Halsmuseum. Ze zijn nu inhet bezit van een verzekeringsmaatschappij, die de schade na de inbraak in2002 uitkeerde. De andere twee gestolen werken kwamen uit particulier beziten uit het Rijksmuseum.De werken die Haarlem aankoopt zijn van Adriaen van Ostade, Cornelis Bega enCornelis Dusart. Een van de drieschilderijen is ernstig beschadigd. Het Frans Halsmuseum gaat de schilderijen restaureren