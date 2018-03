Fortis terug bij af na mislukte overname ABN Amro

Overmoed, bluf en arrogantie zijn bank en verzekeraar Fortis bijna fataal geworden.

Fortis werd gisteren van de ondergang gered door de regeringen van België, Nederland en Luxemburg, zijn drie thuismarkten. Alleen met hun injectie van 11,2 miljard euro kon Fortis de maandagochtend bereiken zonder het nachtmerriescenario van lange rijen klanten voor de bankfilialen die hun geld komen weghalen. De ministers van Financiën dwongen Fortis bovendien om ABN Amro Nederland te verkopen. Een koper wordt nu gezocht. De in de markt genoemde prijs is minder dan de helft van wat het Belgisch-Nederlandse bedrijf er vorig jaar bijna euforisch voor neertelde.

Nog geen twaalf uur nadat minister Bos van Financiën, zijn Belgische collega Reynders en de Belgische premier Leterme elkaar opgelucht de hand hadden geschud, staat hun reddingsplan al weer onder druk. Beleggers reageerden vanochtend aanvankelijk verheugd op het nieuws uit Brussel: de koers van het aandeel Fortis sprong met 15 procent omhoog. Maar even na tienen, nadat Fortis’ nieuwe topman Filip Dierckx goed en wel met een toelichtende persconferentie was begonnen, dook het aandeel weer fors omlaag als in die heftige handelsdagen vorige week, richting de 4 euro, het laagste niveau in zestien jaar tijd.

De stemming onder beleggers heeft zijn reflectie op het humeur van de bestuurders van de bank-verzekeraar in Utrecht en Brussel. „Het was een zwaar weekend, met weinig slaap”, zei Dierckx vanochtend. Zijn op zijn gezicht getoverde glimlach oogde krampachtig.

Het contrast met vorig najaar, toen er ook hard en lang werd doorgewerkt, is enorm. Het is een jaar geleden dat Fortis de trotse nieuwe mede-eigenaar werd van ABN Amro, de grootste financiële instelling van Nederland. In oktober kwam de transactie rond, in augustus hadden de aandeelhouders er al mee ingestemd. De toenmalige topbestuurders, president-commissaris Maurice Lippens en bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron, spraken feestelijk van een historische dag. De dag die alles voor Fortis zou veranderen. Het in verhouding kleine Fortis had, samen met Royal Bank of Scotland en het Spaanse Santander, de grote Nederlandse rivaal op de knieën gekregen. In één klap werd Fortis de grootste bank van de Benelux.

Het genoegen heeft maar kort geduurd. De kredietcrisis die in oktober vorig jaar al was uitgebroken bleek in de maanden die volgden veel dieper in te grijpen in de werking van het financiële systeem. De verliezen die deze crisis veroorzaakte kon Fortis met moeite dragen, zeker in combinatie met de 24 miljard euro die het concern voor ABN Amro had betaald. De solvabiliteit van de bank-verzekeraar kwam onder grote druk te staan. Sinds vorige week ook twijfels ontstonden over de liquiditeit – al was het bij gerucht – besloten de nationale toezichthouders in te grijpen.

Het scenario dat zij uiteindelijk op tafel legde is een mix van de kunststukken die de Amerikaanse en Britse overheden de voorbije weken al hadden voorgedaan. Gedeeltelijke nationalisering van de bankentak van Fortis, plus uitverkoop van een belangrijk onderdeel daarvan: ABN Amro.

Bij de langdurige onderhandelingen waren ook twee commerciële banken betrokken, de Franse BNP Paribas en ING uit Nederland. Pogingen om hen direct delen van Fortis te laten overnemen of het concern in z’n geheel strandden. De prijs die beide banken hiervoor over hadden was voor Fortis onacceptabel laag.

De uiteindelijk gepresenteerde oplossing is een tijdelijke. Minister Bos liet na afloop weten het staatsbelang van 49 procent dat hij in Fortis Bank Nederland verkrijgt als een tijdelijke belegging te zien, bedoeld om rust te creëren en het vertrouwen te herstellen. Als Fortis weer geheel op eigen benen kan staan, en Bos zijn belang weer kan afstoten, ligt er voor de belastingbetaler mogelijk nog boekwinst in het verschiet ook. Wouter Bos als een superbelegger van het kaliber Warren Buffett, die vorige week 5 miljard in de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs pompte.

Intussen, zo willen de geruchten vanochtend, zijn de gisteren afgehaakte overnamekandidaten ING en BNP Paribas nog altijd in de markt om Fortis van ABN Amro te verlossen.

Dat de fel bevochten prooi van vorig jaar nu voor een vermoedelijk veel lager bedrag moet worden afgestoten is een pijnlijke stap in de ooit zo ambitieuze strategie van Fortis om een grote pan-Europese financiële speler te worden. Dierckx, de derde topman in twee maanden, zei vanochtend dat de raad van bestuur dit besluit zelf heeft genomen, maar het is ondenkbaar dat dat niet onder druk van de drie nieuwe grootaandeelhouders is gebeurd.

Na gisteravond is Fortis terug bij af. Ook in nog een ander opzicht. Maatregel 3 die werd afgekondigd is het onmiddellijke vertrek van Maurice Lippens als voorzitter raad van commissarissen. Daarmee verdwijnt niet alleen de architect van de ABN Amro-overname van het toneel, de 65-jarige graaf was ook een van de grondleggers van Fortis begin jaren negentig.

De verzekeringstak van het concern, zo benadrukte Dierckx vanochtend, wordt niet geraakt door de noodmaatregelen. Qua bank is het concern teruggebracht tot het formaat van vorig jaar: een belangrijke speler in België voor particulieren en middelgrote bedrijven. En een sterke private bank voor rijke klanten.

Over de precieze invulling van de nieuwe strategie wil de nieuwe Fortis-topman de komende weken rustig en zorgvuldig nadenken. Wat te doen bijvoorbeeld met de bankonderdelen die recentelijk in de etalage zijn gezet om de balans op orde te krijgen voor de inlijving van ABN Amro? Gaat Fortis nu toch actief blijven in landen als Polen en Turkije? Dierckx wist het niet te zeggen. Op de meeste vragen waarop hij geen antwoord wist, zei hij: op 3 november hoort u meer van ons. Dan presenteert Fortis zijn kwartaalcijfers.

