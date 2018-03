Finale Kinheim tegen Amsterdam

HOOFDDORP, 29 sept. De honkballers van Kinheim en Amsterdam spelen in de Holland Series om de nationale titel. Titelverdediger Kinheim plaatste zich zaterdag voor het derde jaar op rij voor de eindstrijd door het vierde duel in de play-offs van Pioniers in Hoofddorp met 3-0 te winnen.Amsterdam keek tegen het Rotterdamse Neptunus in de play-offs voor het weekeinde nog tegen een 1-2-achterstand aan, maar won zaterdag op eigen veld met 11-1 en won gisteren in Rotterdam met 3-2.