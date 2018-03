Film van de dag

Antonia. Deze film van Marleen Gorris was een van de twee Nederlandse films die in de jaren negentig een Oscar voor beste niet-Engelstalige film wonnen. Een jaar na Antonia, in Amerika uitgebracht als Antonia’s Line, won Karakter van Mike van Diem. Als niet-Engelstalige films vaker dan bij hoge uitzondering voor andere Academy Awards in aanmerking kwamen, had misschien ook Willeke van Ammelrooy een Oscar gekregen. Zij is in Antonia Antonia, die voor haar rol zowel in de dertig als in de negentig moest zijn en op elke leeftijd levenslust en wijsheid moet uitstralen. Gorris’ visie op de recente geschiedenis (de film begint vlak na WO II) is een anarchistisch sprookje en soms een feministische idylle. Schuif aan aan de lange eettafel, waar het steeds voller wordt, met Antonia’s dochter, kleindochter, achterkleindochter en hun aanhang. (Marleen Gorris, 1995, NL/B/GB), Ned. 2, 0.15-2.05u.Bianca Stigter