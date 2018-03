'Filiaalspelers al jaren gewend aan Ajax-spel

Ajax 3 Vitesse 0

Ruststand 0-0. 61. Suarez 1-0, 76. Vertonghen 2-0, 82. Vertonghen 3-0. Scheidsrechter: Wiedemeijer. Toeschouwers: 47.000

Dat Jan Vertonghen en Eyong Enoh elkaar bijna instinctief aanvoelen is volgens de Belg en de Kameroener geen toeval. Beide Ajacieden zijn namelijk producten van buitenlandse filialen van de Amsterdamse voetbalclub. De 21-jarige Vertonghen genoot een deel van zijn opleiding bij het Belgische Germinal Beerschot en de 22-jarige Enoh is afkomstig van het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town. „Zo slecht zijn die buitenlandse investeringen dus nog niet geweest”, zei een lachende Vertonghen na een 3-0 overwinning tegen Vitesse.

Vertonghen en Enoh stonden gisteren voor de tweede keer in een week tijd naast elkaar in de basis op het middenveld van Ajax. Nadat beide voetballers in het bekerduel met FC Utrecht al tot de uitblinkers behoorden, zorgden ze tegen Vitesse wederom voor balans in de middelste linie. Achter de gelegenheidsnummer 10 Siem de Jong fungeerde Vertonghen als ‘de maker’ en Enoh als ‘de breker’. De Belgische linkspoot groeide als maker van twee doelpunten uit tot man van de wedstrijd. En de West-Afrikaan manifesteerde zich zo snel, dat aankoop Evander Sno al naar de bank is verwezen.

In de aanloop naar het seizoen had niemand het over Vertonghen en Enoh. Alle aandacht ging uit naar miljoenenaankopen als Miralem Sulejmani, Dario Cvitanich, Ismaïl Aissati en Evander Sno. Dát waren de spelers die Ajax dit seizoen naar een hoger plan moesten tillen. Geen van die nieuwe aanwinsten verscheen gisteren echter aan de aftrap. Vertonghen en Enoh wel. Naarmate de wedstrijd vorderde oogstten de twee buitenlanders steeds meer lof van het publiek. Van Basten kan met goed fatsoen voorlopig niet meer om het tweetal heen.

Vertonghen liet tijdens de Spelen in China zien dat hij veel beter tot zijn recht komt op het middenveld, dan als linksback. „Misschien heeft de technische staf van Ajax toen ook gekeken en zijn ze daar nu ook van overtuigd”, stelde Vertonghen. De Belgisch international heeft zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten. Zo dichtte Vertonghen samen met Enoh de gaatjes op het middenveld en maakte hij in de 76ste en de 82ste minuut op overtuigende wijze het tweede en derde doelpunt – Luis Suarez had na een uur de score geopend. Een applauswissel was de beloning voor de Vlaming, die een jaar geleden door toenmalig trainer Henk ten Cate nog te licht werd bevonden.

Enoh kwam pas deze zomer voor het eerst in beeld bij Ajax. De uitblinker van Ajax Cape Town was al op proef geweest bij Portsmouth en Maccabi Haifa toen de moederclub uit Amsterdam hem uitnodigde voor een stageplaats. Ajax raakte overtuigd van Enoh’s kwaliteiten en bood hem een tweejarig contract aan met een optie voor nog eens twee jaar. Anderhalve week geleden werkte Enoh welgeteld een training af voordat hij als vervanger van Sno zijn debuut maakte tegen Feyenoord. In tegenstelling tot Sno voerde de Afrikaan wel gewoon de opdrachten van Van Basten uit en veroverde hij daarmee een basisplaats tegen Utrecht en Vitesse.

Vertonghen en Enoh bouwden zowel binnen als buiten de lijnen snel een band op. „Enoh is een schitterende speler om naast je te hebben”, legde Vertonghen gisteren uit. „We voelen elkaar gewoon heel goed aan. Ik weet wat ik van hem kan verwachten en andersom geldt dat hetzelfde. In de kleedkamer zitten we ook naast elkaar. Het klikt goed tussen ons.”

Enoh stelde gisteren dat hij sinds zijn snelle entree bij Ajax „groot nieuws is in Kameroen”. „Iedereen volgt me nu daar. Ik keek vroeger zelf op tegen het Ajax waarin Afrikanen als Nwanko Kanu en Finidi George speelden. Dat waren voorbeelden voor mij”, stelde voormalig student medicijnen in het Engels. „Of je slaagt heeft te maken met mentaliteit. Ik zie het als een voordeel dat ik op hoog niveau een studie heb gevolgd. Daardoor ben ik misschien wat meer open minded. Als je een kans krijgt in het profvoetbal moet je die pakken. Het is voor mij een voordeel dat ik me amper hoef aan te passen. Bij Ajax Cape Town speelde ik hetzelfde spelletje.”

Tal van Belgen en Zuid-Afrikanen wisten het de voorbije jaren niet of nauwelijks waar te maken bij Ajax, maar Vertonghen, Enoh en de Belgische centrale verdediger Thomas Vermaelen bewijzen dit seizoen dat de investeringen in de buitenlandse filialen in ieder geval niet helemaal nutteloos zijn geweest.