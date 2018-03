FC Groningen doet het goed als vreemdelingenlegioen

FC Groningen 3 Feyenoord1

Rust 1-0. 21. De Roover 1-0, 80. Berg 2-0, 87. Bahia 2-1, 93. Berg 3-1. Scheidsrechter: Blom.

Onder het genot van een bal gehakt en in het bijzijn van vrouw Bartina zag Ronald Koeman gisteren in het Euroborg Stadion hoe zijn oude werkgever Feyenoord onderuit ging tegen de club waar hij begin jaren tachtig samen met broer Erwin doorbrak en furore maakte: FC Groningen. De trots van het hoge noorden is niet meer de voetbalschool waar ook Arjen Robben zijn eerste schreden zette in de eredivisie. De basisopstelling van trainer Ron Jans telde gisteren tien spelers die niet in Nederland zijn geboren. Alleen Koen van de Laak was van eigen bodem.

Zolang de club daarmee de eredivisie aanvoert, zit de aanhang er niet mee. Het gros van de 22.329 toeschouwers, een record voor de ‘Groene Kathedraal’ dankzij een verbouwing waardoor er extra ruimte is voor ruim 2.700 bezoekers, begroette de 3-1 zege op Feyenoord met groot enthousiasme.

Jans schaamt zich niet voor het vreemdelingenlegioen waarmee hij de competitie is ingegaan. Zijn selectie van 23 spelers bevat elf Nederlanders. Het merendeel daarvan zat gisteren zelfs niet op de bank. „De wereld wordt steeds internationaler, grenzen vervagen”, aldus Jans. „We moeten ook in Groningen niet meer regionaal denken. Natuurlijk kijken wij bij het aantrekken van spelers altijd eerst naar de eigen opleiding en dan naar de Nederlandse markt. Maar als daar niet het talent tussenloopt dat je nodig hebt, moet je wel over de grens zoeken.”

In de zomer probeerde FC Groningen aanvankelijk Marcel Meeuwis (Roda JC) en Peter Wisgerhof (NEC) binnen te halen, maar dat bleek om financiële redenen niet haalbaar. „Clubs en spelers stelden te hoge eisen”, vervolgt Jans. „Toen kozen we voor de tweede optie.” Dat betrof onder anderen Andreas Granqvist, een Zweedse verdediger die overkwam van Wigan Athletic. Groningen versterkte zich verder met de Nigeriaanse middenvelder Oluwafemi Ajlore, voetbalnaam Femi. Jans is niet bang dat zijn club in de problemen komt, als de UEFA erin slaagt om bij de Europese Unie de 6 plus 5 regel er door te krijgen. Deze moet teams verplichten ten minste een half dozijn spelers van eigen opleiding op te stellen. „Van mij mag die maatregel er komen. Als het dan wel consequent wordt uitgevoerd. Het moet niet mogelijk zijn om voor een miljoen euro een paspoort te kopen, zoals in Qatar. Trouwens Sepp de Roover [Belg], Evgeniy Levchenko [Oekraïne] en Gibril Sankoh [Sierra Leone] beschouw ik als Nederlanders. Zij spreken onze taal of wonen hier al heel lang.”

De voertaal op het veld bij FC Groningen is Nederlands, vertelt spits Marcus Berg in het Engels. „Maar buiten de training of de wedstrijd spreken we Engels met elkaar.” Jans zegt dat hij de wedstrijdbespreking in het Nederlands doet. „Iedere buitenlander die hier komt, moet zich aanpassen”, stelt Jans. „Ze leren allemaal Nederlands spreken. Jammer dat Berg interviews geeft in het Engels, hij durft het kennelijk nog niet in onze taal.”

Berg was gisteren de held van FC Groningen met twee doelpunten. Hij veroorzaakte ook de rode kaart van Kevin Hofland waardoor Feyenoord vanaf de elfde minuut met tien man verder moest. „Ik had een metertje voorsprong en ik weet niet eens of Hofland mij raakte, maar ineens lag ik op de grond”, aldus Berg over het cruciale moment in de wedstrijd. En Hofland over zijn sliding: „Er was geen contact. Een slimme spits gaat in zo’n situatie liggen. Op het moment dat het fluitje klonk van scheidsrechter Blom wist ik dat het geen zin had nog te protesteren.”

Feyenoord-trainer Gertjan Verbeek twijfelde niet aan de juistheid van de beslissing en maakte Hofland verwijten. „Een ervaren verdediger mag dit niet overkomen. Je kunt dan beter een treffer incasseren. Dan hadden we met elf man verder kunnen spelen en was Kevin niet geschorst.”

Het lag voor de hand dat Groningen – een elftal met veel loopvermogen en atletische voetballers – Feyenoord zou stuk spelen. Dat gebeurde niet. Groningen kwam weliswaar op voorsprong door een listig genomen vrije trap van De Roover, maar moest daar tot de 81ste minuut op teren. Het was Goran Lovre opgevallen dat Feyenoorders opspringen als ze in de muur staan en hij gaf dat door aan de Belgische verdediger. Die mikte de bal in de hoek van het doel, keurig onder spelers als Roy Makaay en Serginho Greene door (1-0). „Het was vooraf nog gezegd”, mopperde Verbeek. De Feyenoordtrainer zag ook Henk Timmer uitvallen. De doelman blesseerde zichzelf door op Petter Andersson te botsen. Verbeek hoopt dat Timmer donderdag fit is voor het UEFA-Cupduel met FC Kalmar.

Groningen speelt dit seizoen geen Europees voetbal, maar kan wel bogen op een goede seizoensstart. „Ik heb geen idee waar we op dit moment staan”, zei Jans. „Dit elftal kan nog progressie maken, maar een jaar geleden beschikte ik over betere spelers. Er moeten zeker nog een linksbenige voetballer en een spits bijkomen.”