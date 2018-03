Faust en Frankenstein blijven onze vijand

Op woensdag 10 september ontketende het in werking stellen in Genève van ’s werelds grootste deeltjesversneller een lawine aan media-aandacht. Na jaren van voorbereiding moest blijken of de Large Hadron Collider, aangelegd in een ondergrondse ring van 27 kilometer omtrek, naar behoren functioneerde.

Ook het achtuurjournaal van de NOS besteedde ruim aandacht aan de proef. De kijker zag een reportage vanuit de controlekamer, ingeleid door anchorman Philip Freriks. „Doemdenkers op zoek naar aandacht kregen hun zin de laatste dagen”, begon Freriks. „Ze voorspelden dat de wereld zou worden opgeslokt door een groot zwart gat. De boosdoener zou de superdeeltjesversneller zijn die vandaag in Genève in gebruik is genomen. Het is het grootste en duurste wetenschappelijke experiment uit de geschiedenis. Deze machine moet nabootsen hoe het was, vlak na de oerknal.” En met opluchting in zijn stem: „Na het aftellen bleek de wereld gewoon nog te bestaan.”

De voorstelling van zaken in de media was inderdaad misleidend. Er werden bij wijze van test op 10 september in de ring in één richting deeltjes geïnjecteerd, zodat van botsingen geen sprake kon zijn. Bovendien bleef de energie van die deeltjes ver onder het maximum. Maar al zouden er superbotsingen hebben plaatsgevonden, dan nog zou dat hoogstens een minuscuul zwart gat hebben opgeleverd, dat binnen de kortste keren zou zijn verdampt. Zo’n zwart gat kan geen kwaad. Dat weten we op voorhand. Wat zich in de Large Hadron Collider op gecontroleerde wijze voltrekt, doet zich ongecontroleerd op aarde sinds jaar en dag voor. Vanuit de ruimte worden we continu gebombardeerd met hoogenergetische deeltjes die minstens zulke zware botsingen opleveren als in Genève. Niettemin zijn we in al die miljarden jaren niet verzwolgen door een zwart gat.

Later op de avond zette Robbert Dijkgraaf, theoretisch fysicus en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de zaak in Nova zoveel mogelijk recht. Intussen zijn natuurkundigen weer eens in verband gebracht met onbezonnen types die het voortbestaan van de wereld op het spel zetten. Biologen ondervinden een vergelijkbaar wantrouwen. Gemanipuleerd voedsel, ontsnappende virussen, prutsen met de erfelijke code, varkensharten in de mens, klonen voor reserveorganen: stereotypen als Faust en Frankenstein zijn nog springlevend. Zonder te ontkennen dat baanbrekend onderzoek tot dilemma’s leidt en risico’s met zich meebrengt, hoe kunnen bèta’s zich tegen dit soort beeldvorming teweerstellen? Afwachten en hopen dat de wetenschapsjournalistiek verkeerde berichtgeving corrigeert, is geen wijze strategie. Om te beginnen zijn wetenschapsjournalisten met een bèta-achtergrond dun gezaaid. Bovendien is het niet de taak van de wetenschapsjournalistiek om zich het imago van de bètawetenschap aan te trekken, maar om onderzoekers kritisch te volgen. Solidariteit past daar niet bij. Journalisten zijn geïnteresseerd in nieuws en dus trekt een frauderende Koreaanse kloonexpert meer aandacht dan het legioen onderzoekers dat wel verantwoord bezig is.

Onderzoekers doen er goed aan zelf in actie te komen. Het tij zit mee: de belangstelling voor bètawetenschap bij het grote publiek is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De inspanningen van instellingen als het Platform Bèta Techniek lijken vruchten af te werpen. Wel bestaat de verplichting dat het leuk moet blijven: ‘sciencetainment’ voert de boventoon. Toponderzoekers maken hun opwachting op festivals als Lowlands, figureren in vrolijke tv-programma’s als Hoe?Zo! (Teleac) en Dat kan beter (VPRO), discussiëren in een van de vele ‘science cafés’ en verzorgen op zondagmorgen Paradisolezingen. Zo goed gaat het met de publieke belangstelling voor wetenschap dat de aloude Wetenweek dit jaar is opgewaardeerd tot Kennismaand Oktober. Ook binnen de wetenschap groeit de waardering voor vakcollega’s die erin slagen een breed publiek aan te spreken. Vroeger waren dat ‘uitslovers’ die kennelijk waren ‘vastgelopen’ in hun onderzoek; successen als popularisator zaten je carrière als onderzoeker in de weg. Carl Sagan, die wereldwijd miljoenen wist te boeien met tv-series als Cosmos, werd door jaloerse collega’s buiten de Amerikaanse Academie van Wetenschappen gehouden. Tegenwoordig krijgen jonge onderzoekers trainingen om zich in de buitenwereld te manifesteren.

Onderzoekers zoeken het contact met het grote publiek omdat ze er schik in hebben. Gezien de Nederlandse aspiraties op het gebied van onderzoek en innovatie zijn zulke ontmoetingen van landsbelang. Dus is het zaak de pret niet te bederven. Natuurlijk gaat het in toponderzoek om wapenfeiten aan het front. Maar zonder fondsen blijft dat front buiten beeld. De Large Hadron Collider is het duurste instrument uit de geschiedenis. De samenleving, die dat geld opbrengt, heeft er recht op te horen wat de aanschaf van zo’n deeltjesversneller rechtvaardigt. Eerlijke uitleg van een gedreven toponderzoeker is dan heel wat effectiever dan een gelikte presentatie van een persvoorlichter.

Universiteiten en instituten moeten wetenschappers koesteren die actief de buitenwereld opzoeken. Nu is die waardering veel te weinig expliciet. Alles draait om ‘peer reviewed’-artikelen in toptijdschriften. ‘Outreach’ is leuk om te melden maar komt in de jaarverslagen op de laatste plaats. Dat is niet slim. Onderzoekers die door hun optredens Faust en Frankenstein naar de achtergrond dringen, zijn goud waard.

Intussen ligt de Large Hadron Collider door een technisch mankement voorlopig stil. Het geeft onderzoekers de kans de argwanende burger de komende Kennismaand Oktober op al die festivals en open dagen uit te leggen wat er werkelijk aan de hand is. Dat kan zelfs met inzet van sciencetainment: op YouTube staat een Large Hadron Rap – geestig en educatief.

Dirk van Delft is directeur van Museum Boerhaave en bijzonder hoogleraar Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Bekijk de collider-rap op YouTube. Zoek op ‘Hadron Rap’.