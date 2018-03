EU: snel aanpassen aan opwarming

Het Europees Milieuagentschap (EEA) in Kopenhagen wil dat er een coördinatiecentrum komt dat adviezen kan geven aan overheden en bedrijven over hoe ze zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat.

In het vandaag verschenen rapport Impacts of Europe’s changing climate bepleit het EEA snel nieuwe maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering in Europa te bestrijden. Een steeds terugkerend voorbeeld in het rapport is de hittegolf in 2003 die in de EU, mede doordat overheden onvoldoende waren voorbereid, een groot aantal doden tot gevolg had.

Volgens het rapport, waarvoor het EEA samenwerkte met het onderzoekscentrum van de Europese Commissie en de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn de gevolgen van klimaatverandering heel verschillend voor verschillende regio’s in Europa. Het Europees beleid zal snel moeten worden aangepast aan de veranderende omstandigheden.

Zo heeft de opwarming van het zeewater – waardoor sommige vissoorten hun leefgebied jaarlijks noordwaarts verplaatsen – gevolgen voor de visquota per land die Brussel ieder jaar vaststelt. Stijgende temperaturen zullen invloed hebben op het toerisme in sneeuwarme wintersportgebieden en in te warme regio’s in Zuid-Europa. Op veel plaatsen zal het schaarse water verdeeld moeten worden tussen landbouw, toerisme en de lokale bevolking.

Het EEA, dat bestaand onderzoek bundelt, constateert hiaten in de kennis over klimaat. Vooral de sociaal-economische gevolgen van de opwarming van de aarde zijn tot nu toe onderbelicht.