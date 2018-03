Eigentijdse boekaniers kapen er lustig op los

De Amerikanen en de Russen staan voor een ironisch dilemma. Midden in een periode van hoog oplopende spanningen – een gevolg van de korte oorlog in Georgië – worden de marines van beide landen gedwongen tot samenwerking voor de kust van Somalië.

De Amerikaanse destroyer USS Howard ligt schietklaar naast de Faina, een Oekraïens vrachtschip met aan boord 33 tanks, dat sinds donderdag in handen is van Somalische piraten. De Amerikanen willen voorkomen dat de zeerovers de lading aan land brengen en verkopen aan islamitische opstandelingen – dezelfde opstandelingen tegen wie de Verenigde Staten bij tijd en wijle militair optreden. Maar een gewapende interventie kan slachtoffers veroorzaken onder de 21 opvarenden van de Faina, onder wie drie Russen.

Wachten dan, tot de rederij van de Faina de geëiste 20 miljoen dollar losgeld betaalt? Dat betekent dat de piraten nieuwe wapens en GPS-apparatuur kunnen kopen, waarmee de piraterij alleen maar toeneemt.

Gisteren verklaarde het Amerikaanse leger dat het een eventueel optreden afstemt met Moskou. De Russen besloten al voor de kaping van de Faina om het fregat Neustrashimy naar Somalië te sturen. Moskou, dat recentelijk de samenwerking met de NAVO grotendeels opschortte, ziet zich nu net als de VS gedwongen tot coöperatie.

De situatie rond de Faina illustreert de moeizame strijd tegen de hand over hand toenemende piraterij op de zeeën bij Somalië. Westerse en Aziatische marineonderdelen stomen op. De VN-Veiligheidsraad nam in juni een resolutie aan die meer juridische speelruimte creëert in de Somalische wateren. Tijdelijk EU-voorzitter Frankrijk neemt het voortouw voor een in december uit te zenden Europees vlootverband. Maar robuust optreden stuit in de praktijk op tal van politieke, juridische en praktische bezwaren.

De Golf van Aden en de Indische Oceaan zijn uitgegroeid tot een waar eldorado voor zwaarbewapende piraten in razendsnelle bootjes die vrachtschepen, vissersboten en zeiljachten enteren, opvarenden gijzelen en miljoenen aan losgeld in de wacht slepen. Alle tegenmaatregelen ten spijt houden de piraten, die profiteren van de algehele chaos in Somalië, een recordaantal van veertien schepen met meer dan driehonderd zeelieden in hun greep.

De wateren rond Somalië, dat geldt als vrijhaven voor islamitische extremisten, zijn van groot economisch en geostrategisch belang. De Golf van Aden, waar verreweg de meeste kapingen plaatsvinden, is een kransslagader van het zeetransport tussen Azië en Europa. Op de Indische Oceaan voor de oostkust van Somalië vissen tientallen Franse en Spaanse trawlers op tonijn en andere vissoorten. „Reden waarom uitgerekend Frankrijk en Spanje, dat al een patrouillevliegtuig heeft gestuurd, lobbyen voor een EU-missie”, zegt Martin Murphy, piraterij-deskundige van het Center for Strategic and Budgetary Assessments in Washington. „De piraten claimen dat ze opkomen voor het recht om te verdienen aan ‘hun’ vis”, vervolgt Murphy, „volgens de VN verdienen Europese vissers daar jaarlijks 300 miljoen dollar aan. Zo bezien hebben de piraten nog een punt ook.”

Volgens Peter Lehr, piraterij-deskundige aan de universiteit van St. Andrews in Schotland, zijn de internationale maatregelen „een eerste stap in de goede richting”. Lehr: „Het voorkomt nog méér kapingen.”

De Combined Task Force 150, een multinationaal vlootverband dat na de aanslagen van ‘9/11’ werd gestationeerd in Djibouti, heeft een beveiligde vaarcorridor in de Golf van Aden ingesteld. Sinds een maand patrouilleren fregatten met aan boord snelle helikopters in een zone van tien bij duizend kilometer. „De Task Force heeft tot nu toe een dozijn aanvallen van piraten afgewend”, aldus een verklaring van vice-admiraal Bill Gortney van de Amerikaanse Vijfde Vloot. Aan Combined Task Force 150 doen onder meer de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken en Duitsland mee.

Lehr en Murphy wijzen echter op de beperkingen van de internationale operaties. Somalië heeft de langste kustlijn van Afrika – ruim 3.000 kilometer – en de Golf van Aden is een van de drukste vaarroutes ter wereld – circa 20.000 schepen per jaar.

Op 15 september trotseerden de eigentijdse boekaniers het internationale machtsvertoon en kaapten een tanker uit Hongkong in de ‘beveiligde’ zone. „We beschikken niet over voldoende middelen voor 24-uurs protectie”, aldus viceadmiraal Gortney. Het tiental fregatten van Combined Task Force 150 moet ook antiterreuroperatie Enduring Freedom ondersteunen en drugs-, wapen- en mensensmokkel in de regio bestrijden.

In een reactie op de beveiligde corridor verschuiven sommige piraten hun werkterrein naar het zuiden, getuige de kaping van de Faina. Lehr: „Uiteindelijk is het allemaal symptoombestrijding.”

Sommige landen deinzen terug voor al te actieve piratenjacht vanwege mogelijke juridische complicaties. Deense speciale eenheden pakten twee weken geleden tien piraten op in de Golf van Aden. De Denen confisqueerden een vracht wapens, waaronder acht machinepistolen en vier antitankgranaten – standaarduitrusting van de moderne piraat. Maar, heette het bij Justitie in Kopenhagen: berechting in Denemarken is niet mogelijk onder de Deense wetgeving. De autoriteiten van andere westerse landen actief in de Golf weigerden de verdachten over te nemen. De Deense defensie hakte de knoop door: de tien piraten zijn gewoon vrijgelaten.

Murphy vermoedt dat behalve juridische ook politieke motieven een rol spelen bij het Deense besluit. „Wat doe je met piraten als ze hun straf hebben uitgezeten? Uitzetten naar Somalië waar hun leven niet zeker is? Dat durven westerse regeringen niet aan.” Lehr pleit voor oprichting van een internationaal tribunaal. „Zoals het Internationale Strafhof in Den Haag, maar dan voor piraten.”

De spectaculaire Franse bevrijding van twee Franse gijzelaars, twee weken geleden, is een uitzondering op de regel, legt Lehr uit. Bij de operatie, de tweede keer in een half jaar dat Franse commando’s Franse burgers bevrijdden en piraten inrekenden, ging het om zeezeilers. Anders dan bij handelsschepen was voor de bevrijding geen overleg nodig met een rederij. De piraten zitten inmiddels in Frankrijk in de cel. „Typisch Franse flair”, grinnikt Lehr. „Typisch Sarkozy.”

Maar, waarschuwt Lehr: volgende keer doden de kapers een gijzelaar. Of er komen soldaten om. „Dan is het Black Hawk Down all over again.” Het neerstorten in 1993 van Amerikaanse Black Hawk-helikopters in Mogadishu en de daaropvolgende, traumatiserende dood van achttien militairen weerhoudt de VS tot de dag van vandaag van een nieuw avontuur op Somalische bodem.

Uiteindelijk, zegt Murphy, kan de piraterij pas worden uitgebannen na een oplossing voor het al 17 jaar durende conflict in Somalië. „Maar die is verder weg dan ooit.”