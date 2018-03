Een zwarte zondag voor grijze muizen

Een politieke aardverschuiving in Beieren. De partij die in de Zuid-Duitse deelstaat al sinds 1962 alleen aan de macht is, de conservatieve Christlich-Soziale Union (CSU), is gisteren bij regionale parlementsverkiezingen haar absolute meerderheid kwijtgeraakt. Vandaag werd koortsachtig overlegd over deze ongekende situatie, die zeker personele gevolgen zal krijgen.

De CSU kwam op 43,4 procent van de stemmen, tegen ruim 60 procent in 2003. De Beierse minister-president en CSU-lijsttrekker Günther Beckstein sprak van „een zwarte dag”.

De sociaal-democratische SPD haalde 18,6 procent, ook een historisch dieptepunt in Beieren. De partijen die hebben geprofiteerd, zijn de liberale FDP (8 procent), de Groenen (9,4 procent) en de Freie Wähler (10,2 procent). De nieuwe partij Die Linke heeft met 4,3 procent de kiesdrempel van 5 procent niet gehaald, maar duidelijk is wel dat ultralinks ook in het conservatieve Beieren aanhang heeft. De opkomst bedroeg ruim 58 procent.

Beieren is een belangrijke deelstaat. Het kent nauwelijks werkloosheid en heeft door de economische successen van de laatste jaren grote aantrekkingskracht op de rest van de Bondsrepubliek. De CSU, ongehinderd door coalitiepartners, heeft met een consequente economische politiek aanzienlijk bijgedragen aan de Beierse groei.

Maar een wisseling van de wacht vorig jaar binnen de CSU, van de sinds 1993 zittende Edmund Stoiber naar het weinig charismatische politieke duo Günther Beckstein (64) en Erwin Huber (62), pakte verkeerd uit. Met karakteristieke hardheid heeft de Beierse kiezer de partijtop een niet mis te verstane boodschap gegeven: opstappen. Achter de coulissen loopt Horst Seehofer zich warm, Beier en minister van Landbouw in Berlijn. Günther Beckstein wil overigens minister-president blijven. Zijn voorkeur gaat uit naar een coalitie van CSU en FDP.

Toch is de klap hard aangekomen. De CSU achtte zichzelf na jaren alleenheerschappij onoverwinnelijk. Een kiezersaanhang van ruim 43 procent is voor de meeste democratische partijen een droomresultaat, maar voor de Beierse ‘christelijk-socialen’ is het niets minder dan een historisch debacle. ‘Einde van een tijdperk’; ‘Revolutie in Beieren’, koppen de kranten vandaag.

Voor minister-president Beckstein en partijvoorzitter Huber zijn de druiven zuur. Precies een jaar geleden namen zij de leiding en het lijsttrekkerschap over van Stoiber. Het is een catastrofe geworden. Beiden zijn integere, maar muisgrijze politici die het afgelopen jaar niet op indrukwekkende ideeën konden worden betrapt. Voor de kiezers staan ze kennelijk niet model voor het Beierse succesverhaal. Ze zijn ook niet in staat gebleken de partij te moderniseren. De verwachting is dat Huber als eerste zijn functie zal neerleggen.

Landelijk gezien is het verlies van de CSU een domper voor de christen-democraten in de grote coalitie van CDU/CSU en SPD. Volgend jaar zijn de Bondsdagverkiezingen en de zusterpartijen CDU en CSU hopen op een coalitie met de liberale FDP. Dat is alleen mogelijk als de CSU in Beieren meer dan 50 procent haalt.

De FDP verkeert in feeststemming. Eindelijk zijn de liberalen weer een factor om rekening mee te houden. Ook de sociaal-democratische SPD deed net of ze iets te vieren had. De nieuwe partijleider, Frank-Walter Steinmeier – vice-kanselier en minister van Buitenlandse Zaken – zei blij te zijn dat de CSU eindelijk de macht in Beieren moet delen. Hij zweeg over het pijnlijke feit dat zijn partij in die deelstaat net zo goed een opmerkelijke nederlaag heeft geleden. De ‘Steinmeier-factor’ heeft in het zuiden in ieder geval niet gewerkt. Landelijk kan de Beierse uitslag betekenis hebben voor de machtsverhoudingen in de Bondsraad, de Duitse ‘Eerste Kamer’.

De opmars van Die Linke is voorlopig tot staan gebracht. Deze omstreden linkse partij, die wortelt in de eenheidspartij van de voormalige DDR, is populair in het oosten van Duitsland en haalde dit jaar de kiesdrempel in de westelijke deelstaten Hessen, Nedersaksen en Hamburg. In Beieren is dat net niet gelukt.

Voormalig CSU-leider Stoiber vierde gisteren zijn 67ste verjaardag. Hij noemde de stembusuitslag „het bitterste moment” in zijn politieke loopbaan. Dreigend voegde hij eraan toe dat hij zich als erevoorzitter van de CSU voortaan meer wil gaan roeren.