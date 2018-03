een weekeinde vol voetbal

Ajax heeft gisteren de volle winst behaald in een matige wedstrijd tegen Vitesse: 3-0. De Amsterdamse ploeg speelde lange tijd in een veel te laag tempo, maar maakte in het laatste half uur met drie treffers alsnog het verschil. Luis Suarez en Jan Vertonghen (tweemaal) scoorden voor de ploeg van coach Marco van Basten die constateerde dat zijn team wisselvallig speelde. Ajax was tegen Vitesse geen schim van de formatie die vorige week met fris en aanvallend voetbal het bekerduel met FC Utrecht won (2-0).

De magere 1-0 overwinning op Volendam zal PSV weinig vertrouwen hebben gegeven met het oog op het duel met Liverpool van woensdag in de Champions League. Het nog puntloze FC Volendam gaf zich zaterdag pas een kwartier voor tijd gewonnen: 1-0. De jonge Belg Stijn Wuytens redde de tegenvallende landskampioen.

Een rare geschiedenis herhaalde zich gisteren in Nijmegen bij NEC: een doelpuntenmaker die met een gele kaart op zak zo dom is na zijn treffer van blijdschap zijn shirt uit te trekken. Weer geel en dus onmiddellijk inrukken met rood. Gebeurde dit Rutger Worm in het openingsduel met De Graafschap – tot grote ergernis van coach Mario Been – gisteren deed ploeggenoot Joël Tshibamba het Worm na tegen Heracles. Hij bezorgde zijn team een 1-0 voorsprong, maar NEC moest met tien man verder en kreeg daarna de rekening gepresenteerd. Heracles kwam alsnog op gelijke hoogte: 1-1.

Coach Louis van Gaal van AZ zag zijn ploeg zaterdag eindelijk efficiënt voetballen tegen Willem II. In Tilburg won AZ met 5-2. „Uit bijna iedere kans maakten we een doelpunt, de een nog mooier dan de ander”, constateerde Van Gaal tevreden. Uitblinker bij AZ, dat alle doelpunten in de eerste helft maakte, was Mounir El Hamdaoui met drie treffers. Ook Moussa Dembélé toonde aan dat het zelfvertrouwen helemaal terug is bij AZ. De Belg bekroonde een indrukwekkende solo langs zes verdedigers met een prachtige treffer

Ruud van Nistelrooy heeft weer eens zijn waarde voor Real Madrid bewezen. De Nederlandse spits voorkwam zaterdag puntenverlies in Sevilla tegen Real Betis. ‘Van the Man’ maakte in de allerlaatste minuut de winnende treffer: 1-2. Door de overwinning klom de landskampioen naar de tweede plaats, op één punt van koploper Villarreal dat Gijon met 1-0 versloeg.

Ook Barcelona stelde in de slotfase de winst veilig. In de stadsderby tegen Espanyol maakte de Argentijn Lionel Messi in blessuretijd de winnende treffer uit een strafschop: 2-1. Het duel werd enkele minuten stilgelegd omdat een groep fanatieke fans van Barcelona met brandende fakkels gooide naar supporters van rivaal Espanyol.

Hamburger SV heeft zaterdag de koppositie in de Duitse Bundesliga overgenomen van Schalke 04. Het team van trainer Martin Jol won thuis met 1-0 van Borussia Mönchengladbach dankzij een vroege treffer van Mladen Petric. Schalke, getraind door Fred Rutten, had vrijdag al met 1-0 verloren bij FC Köln.

Bayern München beleeft een teleurstellende seizoensstart. Met Mark van Bommel in de basis verloor de landskampioen met 1-0 bij Hannover 96. Het was de tweede nederlaag op rij na de 2-5 tegen Werder Bremen vorige week. Coach Jürgen Klinsmann sprak van een „onnodige, irritante nederlaag”.

Jan Vennegoor of Hesselink behoedde zijn club Celtic zaterdag voor puntenverlies. De lange spits loodste zijn ploeg in blessuretijd alsnog langs Aberdeen: 3-2. De international had ook de openingstreffer voor zijn rekening genomen.

Juventus heeft zaterdag bij Sampdoria weer kostbare punten laten liggen in de strijd om de titel in de Serie A. De club uit Turijn kwam in een saai duel niet verder dan 0-0. Lazio Roma deed wel goede zaken door Torino met 3-1 te verslaan. AS Roma won voor de tweede maal dit seizoen; tegen Atalanta werd het 2-0.

De Nederlandse voetbalvrouwen houden hoop op deelname aan het EK volgend jaar. De ploeg van bondscoach Vera Pauw won zaterdag met 3-0 van België en staat in groep 4 nu op de tweede plaats die recht geeft op de play-offs om een EK-ticket. Voorwaarde is dat groepswinnaar Duitsland woensdag tegen Zwitserland minimaal gelijkspeelt.