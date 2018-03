Een sociaal-democraat tot zijn laatste snik

Net als de huidige minister van Defensie heeft ook hij nooit in militaire dienst gezeten, maar hij was wel bewindsman op Defensie in een periode waarin de internationale verhoudingen drastisch veranderden. In de jaren waarin A.L. ter Beek, beter bekend als Relus ter Beek, deel uitmaakte van het derde kabinet-Lubbers (1989-1994), kwam een einde aan de Koude Oorlog. De Muur in Berlijn ging omver, twee dagen na de beëdiging van dit kabinet van CDA en PvdA, waarin Ter Beek, op dat moment al achttien jaar Tweede Kamerlid, op initiatief van PvdA-leider Kok een plaats kreeg. In 1990 viel Irak Koeweit binnen, en zo begon de eerste Golfoorlog. Nederland zou daarin een actieve rol spelen. In 1993 stuurde Nederland op verzoek van de VN een bataljon naar Srebrenica, waar zich later een humanitair drama zou afspelen. Nederlandse militairen waren in deze jaren ook betrokken bij andere missies.

In de periode waarin de vanochtend na een ziekbed overleden Ter Beek (64) minister van Defensie was, werd de luchtmobiele brigade opgericht en de militaire dienstplicht afgeschaft (officieel: opgeschort) en werd op het leger een bezuinigingsoperatie zonder weerga uitgevoerd,

Defensie onderging een metamorfose en de minister die er leiding aan moest geven, als opvolger van de VVD’er Bolkestein, had twee problemen. Aan de krijgsmacht moest hij uitleggen waarom hij sociaal-democraat was en aan zijn partij, de PvdA, waarom hij militair was. Zo formuleerde Ter Beek zijn dilemma zelf in het boek Manoeuvreren (Balans, 1996) waarin hij zijn Herinneringen aan Plein 4, optekende, het adres in Den Haag waar Defensie zit.

Het ministerschap viel Ter Beek niet licht. Behalve de argwaan in zijn eigen partij, die zich vooral bekommerde om de vraag met hoe drastisch er in de uitgaven voor Defensie kon worden gesnoeid, en bij de militaire top had de minister nog te maken met een dominantecollega op Buitenlandse Zaken, de CDA’er Hans van den Broek, die graag over zijn schouders meedeed en ook wel eens achter zijn rug opereerde. De klassieke spanning die er tussen de twee ministeries bestaat, zette zich zo op het politieke niveau voort.

Ter Beek stond niet bekend als een sterke minister. Toen hij zich in 1991, terwijl de Golfoorlog woedde, een maand wegens ziekte afmeldde, gonsde Den Haag van der speculaties over zijn opvolging. Eind 1992, na drie jaar ministerschap, typeerde NRC Handelsblad Ter Beek als een „koddig baasje dat gebukt gaat”.

Bij het publiek zal een andere houding op het netvlies achterblijven. Het beeld van de bewindsman die van de Witte de With naar de Pieter Florisz werd getransporteerd, twee fregatten die in de Golf het embargo tegen Irak bewaakten. Stijf hangend in een tuigje aan een strakke lijn onder een helikopter werd de minister over gesjouwd, terwijl de mariniers hem af en toe op en neer bewogen. ‘Operatie theezakje’ was nog vaak op tv te zien.

Hoewel hij zich als Kamerlid al vooral met internationale betrekkingen bezighield en een partijtijger was die zich in de politiek als een vis in het water voelde, braken daarna voor Ter Beek gelukkiger jaren aan. In 1995 werd hij, inmiddels weer Kamerlid, benoemd tot commissaris van de koningin in Drenthe, wat hij tot zijn dood zou blijven. Daar, in de luwte , kwam de flamboyante liefhebber van alcohol en tabak en geboren Coevordenaar echt thuis.

Daar kon hij zich als sportliefhebber ook overgeven aan nevenfuncties als voorzitter van de Vereniging voor Professioneel Schaatsen en lid van de werkgroep die ervoor heeft gezorgd dat de Ronde van Spanje (wielrennen) volgend jaar in Drenthe start. En bij dat alles zal Relus ter Beek gebleven zijn wat hij over zichzelf noteerde: „Een sociaal-democraat, tot mijn laatste snik.”