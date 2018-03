Een reddingsplan vol compromissen

In tien dagen van vijfhonderd woorden naar 110 pagina’s. Zo groeide de grootste financiële reddingsoperatie die een overheid ooit heeft uitgevoerd de afgelopen anderhalve week op papier.

Toen de Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson het voorstel aan het Congres voorlegde, kreeg hij kritiek wegens de beknoptheid en de vergaande macht die zijn ministerie erdoor zou krijgen. Dit weekend bereikten de voornaamste leden van het Congres en de regering-Bush overeenstemming over het plan, dat de wereldeconomie moet afschermen van nog ernstiger gevolgen van de kredietcrisis.

Over het voorstel wordt mogelijk later vandaag gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Het is onduidelijk hoeveel steun het plan krijgt; veel Republikeinen zien het als grootscheepse overheidsinventie, menig Democraat beschouwt het als beloning voor slecht gedrag van Wall Street. Het ministerie en het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, zien in het voorstel de enige manier om te voorkomen dat iedereen in paniek alle kanten op rent.

De overeenstemming erover werd niet makkelijk bereikt. Enkele impressies: stafleden moesten hun BlackBerrys – telefoons met een e-mailfunctie – in een prullenbak deponeren om verder lekken van informatie te voorkomen. Er is met de vuist op tafel geslagen toen het ging over het in een keer uitkeren van de totale steun van 700 miljard dollar. Er werd geschreeuwd, toen het over gouden handdrukken ging. En de minister zelf riep op toch vooral de kalmte te bewaren. „Laten we niet al te emotioneel worden.”

Emoties onderdrukken was niet eenvoudig onder de enorme tijdsdruk – om wereldwijde beurspaniek te voorkomen, moest een ‘signaal’ worden gegeven voordat de Aziatische beurzen zouden opengaan.

President Bush liet gisteren opnieuw merken hoe ernstig de zaak is. „Dit plan laat financiële markten overal ter wereld zien dat de Verenigde Staten serieus het vertrouwen in en de stabiliteit van ons financiële systeem willen herstellen”, zei hij. „Zonder dit reddingsplan zijn de gevolgen voor de Amerikaanse economie rampzalig.”

Eerst wat niet is veranderd in de tien dagen tussen toen en nu: Financiën krijgt meer macht dan ooit. Zonder toestemming vooraf kan het ministerie tientallen, zelfs honderden miljarden dollars uitgeven aan ‘giftige’ hypotheken of daarop gebaseerde financiële producten, om banken van die problemen te verlossen. Wat er precies wordt aangekocht? Dat is aan het ministerie. Tegen welke prijs? Idem dito.

Maar verder hebben alle betrokkenen bij het plan moeten inschikken. Democraten hebben hun wens van tafel gehaald rechters in staat te stellen hypotheekvoorwaarden te veranderen. Republikeinen lieten hun plan los om investeringen tegen verdere waardedalingen te beschermen in plaats van ze aan te kopen.

Toen centralebankier Ben Bernanke vorige week gevraagd werd of het een optie was de 700 miljard dollar in tranches uit te geven, schudde hij het hoofd. Dat zou onvoldoende aangeven dat het menens was. Nu is alsnog afgesproken met 250 miljard te beginnen. Als de president daarom verzoekt, komt daar nog eens 100 miljard bij. De resterende 350 miljard dollar kan de president op elk moment opvragen – maar het Congres kan dat verzoek weigeren.

De publieke – en dus politieke – weerstand tegen het plan is fors. Amerikanen vinden het moeilijk te verteren dat de topmannen van de vijftien banken en verzekeraars die het meest betrokken zijn bij de kredietcrisis de laatste drie jaar samen 1 miljard dollar verdienden, terwijl het noodplan elke Amerikaan 2.300 dollar zal kosten. Paulson zei vorige week al „gefrustreerd” te zijn over bankiersbeloningen, maar verkeerde in een dilemma. Hoe strenger zijn eisen, hoe minder bankiers zouden willen participeren in zijn plan. Ook weer niet goed. Het compromis: verschillende regels voor verschillende soorten deelnemers. Bedrijven die in grote nood verkeren en die grootschalig participeren krijgen te maken met strenge restricties voor bonussen en vertrekregelingen.

Een ander probleem dat in een compromis uitmondde: wat gebeurt er als de overheid verlies lijdt op de overgenomen beleggingen? Bernanke kon het Congres vorige week niet garanderen dat de overheid aan de interventie zal verdienen. Daarmee viel hij president Bush af, die dat wel had gesuggereerd.

De Democraten wilden een mogelijk verlies opvangen met een belastingverhoging, speciaal voor Wall Street. Zo zou het land er niet slechter op worden. Republikeinen wilden verliezen opvangen door bezuinigingen op de begroting. Het vergelijk is nu dat de president hier pas over vijf jaar over na hoeft te denken.

Dat er nu een akkoord ligt, betekent niet automatisch dat iedere Amerikaan en iedereen met financiële banden met de VS dankbaar zal zijn. Dat we „een catastrofe hebben vermeden, zal niet voor iedereen duidelijk zijn”, zei de voorzitter van de bankencommissie in de Senaat, Christopher Dodd. „Zomin als de de economie vanaf woensdag weer opbloeit.”

De oude en nieuwe plannen staan op nrc.nl/kredietcrisis