Een IJslandse euro is zo in te voeren

Daarnaast voeren staten ook eenzijdig de euro in. Voorbeelden zijn Montenegro en Kosovo. Eurocommissaris Joaquin Almunia (Economie en Financiën) is bij kleine staten hiervan voorstander. Jan-Claude Trichet van de ECB is neutraal en wil dit aanmoedigen noch afraden. De kleine staat IJsland kan dus1) streven naar een overeenkomst met de EU, ofwel 2) eenzijdigde euro invoeren, of 3) kiezen voor een eigen IJslandse euro, met een waarde identiek aan die van de euro. Elke soevereine staat bepaalt immers zelf de benaming en waarde van zijn munt.