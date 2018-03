Een dozijn oesters en doezelen bij het concert

„Op een gegeven moment moet het klaar zijn.” Alma reageert niet, ze tikt met haar vork tegen het bord waar een dampende schnitzel op ligt. De geur maakt haar misselijk, ze heeft net ontbeten. „Op een gegeven moment heb ik genoeg van dit gedrag op zondag. Of we kiezen een andere dag uit waarop je thuis komt eten, of zorgt dat je niet steeds met een gezicht hangend tussen je knieën door de voordeur komt”, zegt Alma’s moeder. Ze trekt boos het bord onder haar dochter weg en snijdt het vlees in stukjes voor de hond.

Fanny is pas drie uur wakker en heeft die tijd besteed aan op haar stoel te zitten, twijfelend tussen studeren, of afspreken. „Drie uur lang?” herhaalt Alma door de telefoon. „Ja, drie uur zit ik al op een stoel, starend naar dezelfde stoel aan de overkant van de tafel. En nog steeds heb ik geen beslissing genomen. Ik had nu al lang en breed mijn opdrachten af kunnen hebben.” Ze is even stil dan vervolgt ze: „De besluiteloosheid, dat is het ergste aan een kater”.

Wanneer komt het punt dat jezelf naar de hemel drinken, al dansend op vloeren door het hele land niet meer leuk is? Onze ouders hebben allang het stokje overgedragen. Wij gaan nu al zeven jaar lang bijna elk weekeinde kapot. Maar wanneer komt het punt dat het genoeg is? Als Alma voor de spiegel staat met mascara in haar handen ratelt haar moeder verder. „Ik ben zo blij dat ik dat niet meer hoef. Al dat gedoe voordat je daadwerkelijk iets onderneemt”, roept ze uit. „Ik ben zo blij dat ik thuis mag blijven en dat niet meer hoef”, herhaalt ze nog eens. Ze zakt door haar benen en verdwijnt in een boek.

Misschien is het moment nu wel aangebroken, denkt Alma. Maar wat komt er daarna? Een verhouding met de televisie? Kookervaring, door al die uren die thuis zijn doorgebracht? Dan krijgt ze een idee: hoe gaat een volwassene uit? Ze belt Fanny nog een keer. „Jaaaaa?” zegt Fanny als ze opneemt. „Vanavond gaan we uit als volwassen vrouwen. We gaan ons gedragen en alcohol drinken omdat het lekker smaakt, niet omdat je er dronken van wordt.” „Ik kan me nog de eerst keer herinneren dat ik een glas wijn dronk en het oprecht heerlijk vond. Het was in restaurant De Kas. Heel vreemd”, antwoordt Fanny. „Betekent dit ja?” „Oh, ja. Sorry. Dat was een ja.” „Mooi”, zegt Alma. „Ik heb de avond gepland. Over een half uur bij Puccini.”

Om kwart over zeven zit Alma klaar in de duurste plek van de stad om koffie te drinken. Ze strijkt haar jurk glad. Een exemplaar dat ze ooit voor een boekpresentatie heeft gekocht. Fanny stapt binnen. Te laat en in spijkerbroek waar nog ondefinieerbare vlekken van de avond ervoor opzitten. „Het zijn babykleren. Dat staat het verst van volwassenheid af”, zegt Alma die er normaal vaker zo bij loopt dan Fanny.

De serveerster komt langs. „Twee espresso’s alstublieft”, zegt Alma kordaat. Fanny zet grote ogen op en wil de inmiddels weggelopen serveerster terugroepen. Alma houdt haar tegen. „Maar hier hebben ze warme chocolademelk aan een stokje, je moet zelf de chocolade in de melk stuk roeren”, zegt Fanny piepend. Alma doet alsof ze het niet hoort. „Wat is het toch een prachtig uitzicht over de Amstel vanaf hier. Hierna verplaatsen we ons naar het concertgebouw en dan een late supper in Bark.”

Om zeven voor half negen zijn we bij het Concertgebouw. We kopen kaarten voor een pianoconcert van iemand van wie we de naam niet kunnen uitspreken. Weliswaar met een speciale studentenpas, maar toch. Gehaast brengen we onze jas naar de garderobe, lopen we weer terug omdat we onze tas toch liever mee willen nemen, rennen we snel naar de wc en komen we vervolgens de zaal binnen gehijgd, waar de hele rij voor ons moet opstaan omdat iedereen al netjes plaats heeft genomen. We zitten nog niet of het concert begint al. „Dat moeten we de volgende keer dus anders doen”, zegt Alma.

We laten ons meevoeren op de muziek. De intro’s, de uitbarstingen, de herhalingen. Het is mooi, maar Fanny’s ogen vallen langzaam dicht. Alma geeft onopvallend een stomp in haar zij. Fanny doet net of ze niet in slaap was gevallen. Maar de wet is eenmaal je ogen dicht dan is er geen houden meer aan.

Als ze voor de vierde keer wakker wordt gestompt fluistert ze geïrriteerd: „In slaap vallen is juist heel volwassen. Mijn vader valt bij elke film en bij elk toneelstuk in slaap. Dat krijg je van dat harde werken, het licht hoeft maar uit te gaan en hij gaat al.” Als Alma twee oude vrouwen hun man ziet wakker maken, kan ze niet anders dan het beamen. „Het is heel volwassen”, zegt ze. Fanny knikt tevreden. „En mannelijk”, voegt ze eraan toe. Fanny haalt haar schouders op en doet een zoveelste poging haar ogen open te houden.

We laten de fiets staan en maken via een omweg een korte wandeling naar de van Baerlestraat. „Best lekker om even de benen te strekken”, hoort Fanny zichzelf zeggen. We nemen plaats in een restaurant waar je tot middernacht kunt dineren. Alma kijkt naar de kaart en leest hardop voor: „Oesters, slakken, kalfslende, hertenbiefstuk met aardappelpuree.” „Hebben ze geen patat? Ik heb zin in iets vets”, zegt Fanny.

Alma kijkt geïrriteerd. Fanny steekt haar tong uit. Alma bestelt een dozijn oesters en een van de duurste flessen wijn. Fanny trekt haar mond open – de ober kijkt haar vragend aan – om te zeggen dat ze van rode wijn altijd zo’n droge bek krijgt, maar slikt haar woorden nog net op tijd in. In plaats daarvan bestelt ze er een fles mineraalwater bij. Alma steekt haar duim op. Als de eerste oester op Alma’s tong ligt, begint ze toch een beetje spijt te krijgen van dit volwassen uitstapje. Ze kijkt naar Fanny die de een na de ander opslurpt. Ook van de vetranden op haar vlees is Alma allerminst gecharmeerd. Terwijl Fanny er genietend omheen eet, vergaat Alma de eetlust compleet. „Die vetranden zitten er alleen maar om zodat het vlees niet droog wordt. Stel je niet zo aan. Het is juist heerlijk mals.”

Voor de tweede keer die avond tikt Alma met de vork tegen haar bord. „Misschien is dat volwassen leven toch niet zo voor mij weggelegd.” Fanny knikt. „Als je de volwassen delen in ons samenvoegt zijn we samen heel volwassen”, zegt Fanny. „En tegelijkertijd heel onvolwassen”, voegt ze eraan toe als ze de penis van puree ziet die Alma op haar bord heeft gevormd.