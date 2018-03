Mijn vriend komt terug van de bioscoop. ‘Welke film heb je gezien?’ vraag ik. ‘Die actiefilm met Angelina Jolie.’ ‘O ja, die. Hoe was hij?’ ‘Nou... Zal ik hem navertellen?’ zegt hij. Ja hoor.

‘Goed, er is dus een broederschap, en dat bestaat al honderden jaren. Via een eeuwenoud weefgetouw krijgen ze signalen door. Het weefgetouw weeft, zeg maar, de namen van mensen die gevaarlijk zijn voor de wereld. En die mensen moet het broederschap vermoorden, om de wereld te beschermen. De leider van het broederschap is Morgan Freeman.’

‘Uiteraard.’

‘En er is ook een man die daar allemaal niks vanaf weet, die heeft gewoon een suf kantoorbaantje. Maar hij is eigenlijk de zoon van een belangrijke man van het broederschap. Af en toe heeft hij paniekaanvallen, tenminste, dat denkt hij, maar eigenlijk zijn het aanvallen waardoor hij de wereld langzamer kan laten gaan.’

‘Oké.’

‘Want zijn hart klopt tijdens die aanvallen met vierhonderd slagen per minuut, en daardoor gaat de wereld langzamer. En dan kan hij bijvoorbeeld een kogel die op hem afgevuurd wordt, opvangen met zijn hand. Omdat die kogel zo langzaam gaat.’

‘Dus hij heeft de hartslag van een kleine vogel?’

‘Wat? Nou ja. Waar was ik? Die man hoort dus van het broederschap dat zij weten wie zijn vader vermoord heeft. En die gaat hij dan vermoorden. Dat vindt hij eerst natuurlijk heel moeilijk, dus hij gaat op moordles. En dat blijkt hij dan natuurlijk waanzinnig goed te kunnen.’

‘En wat is het aandeel van Angelina Jolie in dit alles?’

‘Zij is de enige vrouw in het broederschap.’

‘Allicht.’

‘Maar als hij de moordenaar van zijn vader eindelijk vermoord heeft, blijkt dat het allemaal een complot was. Van Morgan Freeman. Want Morgan Freeman heeft op het weefgetouw gezien dat de leden van het broederschap nu vermoord moeten worden. Maar dat wil Morgan Freeman natuurlijk niet. Dus heeft hij die jongen voor zijn karretje gespannen.’

‘Jaja. En het eind?’

‘Nou, aan het eind schiet Angelina Jolie alle mensen van het broederschap dood, inclusief zichzelf. Want ze heeft een speciale schiettechniek waarmee ze een kogel in een rondje kan schieten.’

‘Goh.’

Als je een relatie met iemand hebt, hoef je niet alles samen te doen. Laat de ander gerust eens in zijn eentje naar de film gaan. Dat is soms echt beter.