De gehele erfenis van de in januari overleden acteur Heath Ledger (The Dark Knight) gaat naar zijn tweejarige dochter Matilda Rose. De erfenis wordt geschat op 20 miljoen Australische dollar (10,4 miljoen euro). Ledger maakte zijn testament op voordat zijn dochter werd geboren. Daardoor was onduidelijk wat er met het geld zou gebeuren. (ANP, AFP)