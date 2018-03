Het financieel bijspringen van de Benelux-overheden bij bankverzekeraar Fortis zal deze week ook zeker politiek Den Haag beheersen. Vanmorgen kondigden verschillende fracties al aan over dit onderwerp met de regering te willen debatteren. Hoogstwaarschijnlijk niet tijdens een apart debat, maar bij de Algemene Financiële Beschouwingen die toevallig voor woensdag en donderdag reeds op de agenda van de Tweede Kamer staan. Het is de aftrap van een groot aantal begrotingsbehandelingen van de verschillende departementen die tot aan het kerstreces zullen worden besproken. Daarnaast buigt de Kamer zich deze week onder meer over ProRail, het vmbo, de wijziging van de Advocatenwet en de splitsing van de energiesector.