De waarheid over je vrienden

‘Al die jaren heb ik me gerealiseerd dat mijn vrienden mijn vrienden niet waren als ze wisten wie ik was”, zei de ex-gereformeerde homoseksueel in een interview in het Volkskrant magazine, een poosje geleden. ‘Wie ik was’ was blijkbaar: een homo. Al die andere dingen die zijn vrienden wel van hem zagen, zijn grappen, zijn ernst, zijn lompheden en zijn inzet, die waren blijkbaar niet ‘wie ik was’. Het wezenlijkste was dat waarover niet gepraat mocht worden, omdat de kerk er tegen is en zijn vrienden, gereformeerde jongens immers, dus waarschijnlijk ook.

Het is raar dat juist dat wat geheim gehouden wordt, naar menigeens gevoel het wezenlijke is. Zou dat iets protestants zijn, of iets Nederlands? In andere gesprekken in datzelfde magazine, met moslimhomo’s, krijg je die indruk. Zij vertellen het hun ouders en hun vrienden bij voorkeur ook niet. Ze vertellen het bij voorkeur helemaal niemand – de interviewster had de grootste moeite om jongens te vinden die wilden praten over hun seksuele geaardheid.

Je bent geneigd dat nogal sneu voor die jongens te vinden, het zou zoveel prettiger zijn om gewoon te kunnen zijn wie je bent. En je krijgt de indruk dat ze dat zelf ook wel echt prettiger zouden vinden, al lijkt het voor hen ook weer geen enorme belasting om er niet over te praten. Eén van de jongens heeft het wel een keer tegen zijn vader gezegd. Die reageerde nogal bot: „Dat komt in onze familie niet voor. En daarmee basta.” Maar op het gedrag van de jongen worden verder geen aanmerkingen gemaakt. Dat hij met een vriend op vakantie gaat, vinden zijn ouders geen reden tot commentaar. Zodat de jongen achteraf over zijn bekentenis tegenover zijn vader zegt: „Ik vind het vrij lomp van mezelf dat ik het hem heb verteld, erg Nederlands ook.”

Erg Nederlands. Nederlandse vrienden proberen hem ook aan te praten, zegt hij, dat hij er verdriet van moet hebben dat er thuis niet over wordt gepraat. Maar dat heeft hij niet, zegt hij. Het is goed zo.

De andere moslimhomo’s denken er niet heel anders over. Ze noemen het h-woord niet en gedragen zich verder zoals ze willen – eentje maakt zich zelfs op, thuis, waar zijn ouders bij zitten en zegt desgevraagd dat hij het voor zijn werk belangrijk vindt om er goed uit te zien – hij is kapper. Hij weet zeker dat zijn ouders wel weten dat hij homoseksueel is, maar het is eleganter en gemakkelijker om daar niet over te spreken.

Zo gaat dat in veel culturen: over gevoelig liggende zaken wordt gewoon niet gesproken. Wij zijn geneigd om te denken dat je elkaar dan ook niet kent, dat je vrienden van je zouden moeten weten waar je seksuele voorkeur naar uitgaat. Onder meer. Er zijn allerlei dingen die je vrienden van je zouden moeten weten, of waar ze terecht teleurgesteld of boos over zouden zijn als ze niet op de hoogte zijn gesteld, zoals je dat zelf omgekeerd ook zou zijn. Je wilt niet op een dag horen dat je beste vriendin al jaren aan cocaïne verslaafd is, of dat een goede vriend al lang een geheime liefde heeft, of al jaren schulden maakt. Dat had je behoren te weten.

Zeggen we. Maar we bedoelen misschien precies wat die gereformeerde jongen vreesde: dan waren we je vriend of vriendin niet geweest. Want we keuren zulk gedrag af – en daarom menen we recht te hebben om ervan te weten. Dan verandert het beeld van iemand en we willen in de gelegenheid gesteld worden om na te gaan of we met deze grotere kennis nog wel even hartelijk met iemand willen omgaan.

Als je na jaren hoort dat iemand bijna geen geld voor zichzelf overhoudt omdat-ie alles aan een liefdadige instelling geeft, zul je nooit lichtelijk verontwaardigd roepen: waarom heb je dat niet verteld?! Eerder ben je wat bedremmeld en misschien geneer je je zelfs wel over aanmerkingen die je hebt gemaakt op zijn zuinigheid. Als iemand béter blijkt dan je dacht, vind je dat niet snel informatie waarop je recht gehad zou hebben om hem te kunnen beoordelen als vriend. Alleen als iemand tegenvalt.

Laatst in een gesprek met een groepje vroegen we ons af wat je bijvoorbeeld van de arts die jou voor een ernstige ziekte gaat behandelen zou willen weten. Sommigen van ons wilden alleen maar weten of hij een goede arts was en verder niets, en dat lijkt redelijk. Maar als je nu zou horen dat hij geregeld op vakantie naar Thailand ging om daar met minderjarige kinderen te rommelen? Zou je dan nog willen dat hij je arts bleef? En als je ‘nee’ zegt, is dat dan heel Nederlands? En als het heel Nederlands is, is het dan verkeerd, of is dit juist een mooie trek?

Natuurlijk ligt het bij een arts wat anders dan bij een vriend, maar toch. Hebben die moslimjongens gelijk, dat het beter is sommige dingen niet uit te spreken zodat iedereen in zijn hoofd een kleine ontsnapping kan hebben en niet toe hoeft te geven dat hij of zij iets weet waar hij eigenlijk tegen is?

Zo’n vraag is voor een Nederlander heel moeilijk met ‘ja’ te beantwoorden. Ook omdat de mogelijkheid om anders over iets te gaan denken of gedrag te corrigeren, bemoeilijkt lijkt te worden als je er niet over praat. Maar de mogelijkheid tot tolerantie wordt ook groter. „Positief aan die hechte groepsverbanden is de onvoorwaardelijke liefde”, zegt één van de moslimjongens, „daar kunnen Nederlanders nog wat van leren”. Misschien wel. De maat nemen en liefhebben gaan niet makkelijk samen.

