'Dag' stopt als krant op papier

De gratis krant Dag verdwijnt. Woensdag verschijnt de laatste editie van het dagblad van PCM Uitgevers en KPN. De website Dag.nl gaat wel door, maar met een veel kleinere redactie dan nu. Bij Dag werken bijna zestig mensen.

„Het perspectief dat we op termijn geld gaan verdienen is te onzeker”, zegt hoofdredacteur Bob Witman. „Ik respecteer de beslissing van de aandeelhouders, maar als journalist vind ik de beslissing doodzonde. Dag voegde echt iets toe aan de dagbladwereld.” De redactie heeft het nieuws vanochtend te horen gekregen van Dag-directeur Jan-Roelof Stienstra. „Het was een emotionele bijeenkomst”, zegt Witman. „Voor veel collega’s is het hun eerste baan bij een krant.”

Dag is er volgens hoofdredacteur Witman niet in geslaagd om adverteerders in voldoende mate te binden. Ook voor de andere gratis kranten (Metro, Spits en De Pers) is de advertentiemarkt op dit moment moeilijk. „Het is een verdringingsmarkt”, aldus Witman. Dag leed vorig jaar een verlies van 10 miljoen euro. Dit jaar stevende de krant af op een even groot verlies. Dag verscheen voor het eerst op 8 mei 2007. De krant moest een multimediale nieuwsvoorziening worden. Website en mobiele diensten moesten net zo belangrijk worden als het papieren dagblad. Dat is maar ten dele gelukt, voornamelijk door technische problemen. De papieren krant heeft een oplage van 380.000 exemplaren.

Dag wijzigde begin dit jaar de vormgeving en ging zich richten op de oudere, hoger opgeleide lezer. Bovendien zou Dag meer gaan samenwerken met de Volkskrant (ook van PCM). Daarmee zou de Volkskrant ‘eindelijk’ een eigen gratis krant krijgen, een langgekoesterde wens van de hoofdredactie van de krant. In januari voorspelde PCM-bestuursvoorzitter Groenewegen dat één van de vier gratis dagbladtitels in Nederland zou verdwijnen. Groenewegen krijgt gelijk, maar zal eerder op concurrent De Pers hebben gedoeld dan op zijn eigen titel.