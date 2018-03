Crisis? Klop dan aan bij de pensioenfondsen

Sinds het begin van dit jaar is 22.000 miljard dollar aan beurswaarde weggesmolten – per inwoner op deze aarde zijn we duizenden dollars armer geworden.

Een crisis van deze omvang vraagt om het betrekken van andere partijen dan de centrale banken, ook in Nederland, omdat de financiële partijen wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Pensioenfondsen en institutionele beleggers zijn bij uitstek geschikt om in deze tijd een stabiliserende factor te zijn.

Vooralsnog laat echter de regelgeving de economie hier in de steek. Juist hier zou de directie van De Nederlandsche Bank de eisen voor de pensioenfondsen moeten oprekken.

Een financiële crisis van deze omvang kan namelijk overslaan naar de reële economie. Het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, zijn de gevolgen groot. De inwoners van Indonesië of Thailand bijvoorbeeld moeten nog herstellen van de crisis in 1998. Gezinnen en bedrijven houden de hand op de knip, en zorgen zo voor meer slecht nieuws. Deeloplossingen zijn voor de huidige crisis daarom niet aan de orde. De inzet is nu de redding en herstel van het financiële systeem.

Centrale banken moeten volop aan de slag om als lender of last resort geld aan banken te lenen om hen te helpen de ergste nood te lenigen. Daarnaast kunnen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers een belangrijke rol spelen in de totaaloplossing van de crisis. Pensioenfondsen zijn namelijk instellingen met als doel: sparen voor de oude dag. Dit zijn bij uitstek organisaties die een lange termijnblik hanteren, omdat het sparen voor het pensioen 35 jaar of langer duurt.

De lange termijnblik is een uitkomst bij het bedwingen van de huidige crisis, om de eenvoudige reden dat pensioenfondsen veel geduld hebben als ze ergens in beleggen en kunnen wachten tot de financiële markten en de rendementen weer bij zinnen zijn. Pensioenfondsen zijn direct belanghebbenden bij het herstel van de financiële sector, omdat zij veel investeringen hebben die gekoppeld zijn aan het wel en wee van de banken.

Pensioenfondsen beleggen momenteel niet alleen in aandelen en obligaties, maar terecht ook steeds meer in hedgefondsen, die speculeren, en private-equityfondsen, die bedrijven opkopen en verbeteren. Voor pensioenfondsen geldt dat ze voldoende rendement moeten genereren om op lange termijn het pensioen van hun deelnemers te garanderen. Deelnemingen in hedgefondsen zijn normale beleggingen aan het worden voor pensioenfondsen.

Afgelopen week werd de zwarte piet voor de kredietcrisis al gedeeltelijk naar de hedgefondsen geschoven. Toezichthouders staan short selling niet meer toe, een belangrijk onderdeel van de beleggingsstrategie van hedgefondsen. Experts zien dit echter vooral als symboolpolitiek. Dit verbod is dan ook geen echte oplossing van de kredietcrisis.

Een echte oplossing zou veeleer gezocht moeten worden in het betrekken van pensioenfondsen en hen veel meer dan nu investor-of-last-resort te laten zijn, een belegger bij wie je altijd aan kunt kloppen. Centrale banken hebben steeds meer moeite om ‘lender-of-last-resort’ te spelen. Hun instrumenten om de crisis te bestrijden worden bot, en moeten daarom aangevuld worden. Deze aanvulling zou moeten komen vanuit de pensioenfondsen.

Een belangrijke voorwaarde voor het betrekken van de pensioenfondsen bij het dempen van de financiële paniek is wel dat de toezichtregels voor de pensioenfondsen in de westerse landen veel meer ruimte gaan bieden om hen nu en in de toekomst deze broodnodige rol naast de centrale banken te laten vervullen. Dit is nu niet het geval.

Directeur Joanne Kellermann van de De Nederlandsche Bank stelde vorige week nog dat er niet getornd moet worden aan de dekkingsgraden, en de (markt)waarderingsaanpak van pensioenfondsen. De regelgeving zou op dit punt moeten worden aangepast want vóór alles moet voorkomen dat de brand op de financiële markten overslaat naar de reële economie.

Kees Koedijk is decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Alfred Slager is verbonden aan PGGM en de Universiteit van Tilburg. Dit artikel zal ook verschijnen op www.mejudice.nl