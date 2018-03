Schooladvies

In de aankondiging van Zaterdag&cetera op de voorpagina (27 september) is ‘Veel allochtone kinderen krijgen te laag schooladvies’ ten onrechte als feit gepresenteerd. Het ging om de mening van één persoon.

Spaargeld

In het artikel 38.000 euro van het spaargeld is veilig (27 september pagina 19) staat dat een spaarder met 35.000 euro wiens bank failliet gaat het gehele bedrag terugkrijgt. Dat klopt niet, hij krijgt 20.000 plus 0,9 x 15.000 = 33.500 euro.