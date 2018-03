Christenen Irak betogen tegen wet

Mosul, 29 sept.Honderden Iraakse christenen zijn gisteren in Al-Kosh bij de noordelijke stad Mosul de straat opgegaan om te protesteren tegen de net aangenomen wet inzake de provinciale verkiezingen, omdat deze geen vertegenwoordiging voor religieuze minderheden in de provinciale raden garandeert. Volgens een meerderheid in het parlementzijn er geen betrouwbare gegevens om quota op te baseren, maar de christenen zien het als een actie om hun gemeenschap te marginaliseren. Er zijn nog circa 400.000 christenen in Irak, op 27 miljoen inwoners.