Chinese wandeling in de ruimte

Commandant Zhai Zhigang wandelde zaterdag als eerste Chinees in de ruimte. Het beeld is vrijgegeven door het Chinese staatspersbureau Xinhua. Foto AP In this video grab taken at the Beijing Space Command and Control Center released by China's Xinhua News Agency, Saturday, Sept. 27, 2008, Chinese astronaut Zhai Zhigang walks outside the orbit module of the Shenzhou-7 spacecraft for a spacewalk. (AP Photo/Xinhua)

Associated Press