Burgers Zürich redden Dada-huis

Zürich, 29 sept. De burgers van Zürich hebben zich in een referendum uitgesproken om het Cabaret Voltaire verder te subsidiëren. Het cabaret is de bakermat van de anarchistische Dadabeweging. Sinds 2004 is er ook een kunstencentrum met de naam Dadahuis in het gebouw. De rechtse SVP had het referendum aangevraagd om de subsidie voor het cabaret af te schaffen na een paar ”provocatieve evenementen”, de inwoners van Zürich beslisten anders. De Dadabeweging, die zich keerde tegen nationalisme en kapitalisme, ontstond in 1916 onder naar Zwitserland uitgeweken kunstenaars als Tristan Tzara en Hugo Ball.