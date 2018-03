Brussel en Amsterdam zakken het meeste in

De beurzen in Europa zijn vanmorgen opnieuw diep in het rood gedoken. Vooral die van Amsterdam en Brussel kregen forse klappen te verduren. De reddingsactie van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen ten behoeve van het in moeilijkheden geraakte Fortis heeft beleggers blijkbaar niet kunnen imponeren.

Het aandeel Fortis stond omstreeks het middaguur in Amsterdam ruim 4 procent lager. ING, dat wordt genoemd als mogelijke koper van het deel ABN Amro van Fortis, zelfs bijna 6 procent. Dat trok de hele beurs naar beneden.

De AEX stond toen ruim 4 procent lager en de Bel-20 bijna 5 procent. Van de belangrijke Europese beurzen waren Amsterdam en Brussel daarmee de grootste dalers.

Londen, Frankfurt en Parijs verloren ook fors, maar stonden omstreeks het middaguur alle drie rond de 3 procent lager.

De Europese dalingen hielden ook een afwijzend oordeel in over het compromis dat het Amerikaanse Congres dit weekeinde heeft gesloten over het reddingsplan, waarmee de Verenigde Staten 700 miljard dollar (488 miljard euro) aan ‘giftige’ leningen van banken willen opkopen, om zo het onderlinge vertrouwen van banken te herstellen.

De Aziatische beurzen reageerden eerder op de dag evenmin enthousiast op het reddingsplan van Washington. En de gedeeltelijke nationalisering van Fortis heeft investeerders zelfs weggejaagd, want op de beurs van Hongkong kelderde vandaag het aandeel Ping An, minderheidsaandeelhouder in Fortis, met 9,1 procent.

In Tokio sloot de beurs vandaag 1,3 procent lager, Hongkong zakte met 3,8 procent. Ook de beurzen van Zuid-Korea en Singapore sloten lager. Die van Taiwan, Shanghai en Shenzhen waren gesloten in verband met stormen en nationale feestdagen

In Tokio en Hongkong vrezen investeerders dat de bankencrisis overslaat van de Verenigde Staten naar Europa. Ook toenemende zorgen over afzwakking van de groei in de VS en Europa spelen een belangrijke rol in het beursklimaat in Azië.

Een van de grootste dalers vandaag in Hongkong was de Chinese verzekeringsgigant Ping An (Veiligheid). Het fonds sloot 9,1 procent lager. Aziatische investeerders vrezen dat door de problemen bij Fortis de winst van de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar zal dalen, wat weer de prestaties van Ping An ongunstig zal beïnvloeden.

In een poging de investeerders te kalmeren liet Ping An, dat uiterst karig is met informatie, zaterdag nog weten geen belangen te hebben in Amerikaanse zaken- en hypotheekbanken die in moeilijkheden zouden zijn geraakt.

Ping An zei zaterdag ook voorzieningen te hebben getroffen om het verlies op zijn minderheidsbelang in het Belgisch-Nederlandse Fortis af te dekken. In de eerste helft van dit jaar is dat verlies voor Ping An opgelopen tot 1,5 miljard euro. In Hongkong is Ping An dit jaar al bijna in beurswaarde gehalveerd (de koers van de op een na grootste Chinese verzekeraar is daar met 48 procent gekelderd).