Bommen eisen 35 levens in Bagdad

Drie bomaanslagen hebben gisteravond in de Iraakse hoofdstad Bagdad zeker 35 levens geëist. De aanslag waarbij de meeste doden vielen werd gepleegd in een drukke winkelstraat in de wijk Karrada in het centrum van Bagdad. Daarbij vielen 22 doden. Eerst ontplofte een bom in een auto die bij een winkelcentrum was geparkeerd. Toen de eerste hulpploegen toesnelden, bracht een zelfmoordterrorist zichzelf tot ontploffing.

Bij een autobomontploffing in de buurt van een shi’itische moskee in Shurta in het zuidwesten van Bagdad vielen nog eens 12 doden. Een persoon werd gedood toen in Al-Mansour, in het westen van de hoofdstad, een bom onder een auto ontplofte.

De aanslagen hadden plaats na het breken van de vasten, wanneer veel mensen na de maaltijd de straat opgaan om te winkelen. Gisteren waren de straten extra druk met mensen die alvast cadeaus en kleren kochten voor de Eid al-Fitr, het Suikerfeest, wanneer de moslims een weeklang het einde van de vastenmaand ramadan vieren. Het Suikerfeest begint morgen.

Het Iraakse leger kondigde aan „preventieve aanvallen” te zullen lanceren op schuilplaatsen van extremisten om nieuwe aanslagen te voorkomen. Hoewel het geweld in Irak aanzienlijk is teruggelopen, is onder andere Al-Qaeda-in-Irak nog actief. Sinds begin deze maand is het aantal aanslagen volgens het Amerikaanse leger weer licht toegenomen. Het leger schrijft dit toe aan de misdaad en aan Al-Qaeda. (Reuters, AP, AFP)