Blokfluitist Kees Otten overleden

De blokfluitist Kees Otten, een pionier op het gebied van de oude muziek, is donderdag op 83-jarige leeftijd overleden. Otten, de vader van schrijver Willem Jan Otten, stond in Nederland en daarbuiten bekend als ‘de grootvader van de blokfluit’ omdat hij het instrument een serieus aanzien gaf.

Kees Otten was in Nederland de eerste conservatoriumdocent blokfluit en gaf les in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Hij was de leraar van Frans Brüggen en Marijke Ferguson. Aanvankelijk had hij vooral belangstelling voor jazz en lichte muziek, hij speelde eens op zijn blokfluit samen met Coleman Hawkins en hij liet moderne stukken componeren. Aan het conservatorium werd hij opgeleid als klarinettist. Later schakelde hij over op de blokfluit en speelde hij met de klavecinisten Jaap Spigt en Gustav Leonhardt.

Met zijn ensemble Syntagma Musicum bracht Otten, ook op de radio, muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance en maakte hij tournees in vele landen.