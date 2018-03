Binnenkort bij u in de straat: een dotteraar zonder ervaring

Wie voor een dotterbehandeling naar het ziekenhuis moet, kan in de toekomst dicht bij huis terecht. Dat lijkt prettig, maar is lang niet altijd verstandig omdat de ervaring van de beschikbare dokter erg belangrijk is. Hoe meer ervaring de dokter heeft, des te minder complicaties er zullen optreden.

Anno 2008 voert de minister een beleid dat én slechter én duurder is én – bovenal – niet noodzakelijk. Ik refereer hier aan het besluit van minister Klink (Volksgezondheid, CDA) dat dotterbehandelingen van het hart per 1 januari 2009 in veel meer ziekenhuizen in Nederland mogen worden uitgevoerd.

Het is om verschillende redenen een opmerkelijk besluit.

Er zijn in Nederland geen wachtlijsten voor dotteringrepen of hartoperaties. Er is meer dan genoeg capaciteit in de huidige centra – een voorwaarde voor concurrentie. Het is dan ook niet zo vreemd dat de Gezondheidsraad in 2007 adviseerde niet nog meer centra toestemming te verlenen voor het verrichten van dotterbehandelingen.

Maar minister Klink besloot dit advies naast zich neer te leggen. Dotteren – het oprekken van de bloedvaten en het plaatsen van metalen buisjes waardoor een vat langer openblijft – heeft zich volgens hem ontwikkeld tot redelijk algemene zorgvorm, die niet langer onder de noemer ‘bijzondere verrichting’ hoeft te vallen.

Het belangrijkste argument van de minister voor het vrijgeven van vergunningen voor het uitvoeren van dotterbehandelingen is een betere landelijke spreiding, waardoor patiënten eerder in het ziekenhuis zouden zijn.

Wel moeten centra die dit soort operaties willen uitvoeren aan duidelijke kwaliteitseisen voldoen, waarbij het minimum aantal verrichtingen per centrum en per cardioloog een belangrijk criterium is. Als patiënt verwacht je dat de behandelend arts voldoende ervaring heeft, de techniek volledig beheerst en precies weet wat te doen als er complicaties optreden. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat naarmate de cardioloog meer dotterbehandelingen doet de kans op complicaties afneemt.

Vooruitlopend op de vrije markt voor dotteroperaties hebben verschillende ziekenhuizen, zoals de ziekenhuizen in Dordrecht, Amersfoort, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen, al een vergunning aangevraagd of richten ze al hartkatheterisatiekamers in. Het gaat om ziekenhuizen waar slechts een beperkt aantal interventiecardiologen werkt, op een steenworp afstand van bestaande centra zonder wachtlijsten.

De vraag is of zij zeven dagen per week, dag en nacht, goed gekwalificeerde teams hebben om voldoende productie te kunnen draaien om technisch bij te blijven. Wel kunnen zij natuurlijk de indicatie verruimen voor een dotterbehandeling en patiënten behandelen die volgens onze huidige normen niet gedotterd zouden moeten worden. Dat is ook een manier om de vereiste aantallen te halen. Hoewel dit vast niet de bedoeling van de minister is, zal het vrijwel zeker gebeuren. Simpelweg omdat de centra anders niet voldoende aantallen halen. Dat aanbod vraag creëert, zal toch geen nieuws voor onze minister zijn?

De kortere aanrijtijd, het argument van de minister, speelt in de Nederlandse praktijk geen enkele rol. Het is zelfs een bedenkelijk argument met hoge risico’s voor patiënten. Voor een dun bevolkt land als de Verenigde Staten zou dit kunnen gelden, maar voor een dichtbevolkt land als Nederland, met al relatief korte transporttijden en meer dan genoeg centra, lijkt het of wij aan een verslechtering van de zorg werken.

Een – niet bewezen – positief effect van een kortere transporttijd wordt boven het – wel bewezen – negatieve effect van minder interventies per cardioloog gesteld.

We hebben in Nederland heel veel geld over om gezondheidswinst te boeken. In de discussie over dotterbehandelingen wordt gezondheidswinst opeens van tafel geveegd. Kennelijk spelen andere belangen (zoals de status van ziekenhuis en cardioloog) hier een grotere rol dan het belang van de patiënt waarbij de kortere aanrijtijd als drogreden wordt gebruikt.

Zo creëert de minister versnippering van de zorg en verlies van veiligheid en kwaliteit voor de patiënt.

Yolanda van der Graaf is hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht.

Bekijk het advies van de Gezondheidsraad uit 2007 via nrc.nl/opinie